Jueves 10.12.2020 - Última actualización - 19:28

19:25

Hernández explicó en conferencia de prensa su desafortunada frase Durante un tiempo muerto, Sergio Hernández le dijo a sus jugadores que jugaban "como nenas"

El entrenador argentino Sergio Hernández explicó en conferencia de prensa su desafortunada frase para con los jugadores del Casademont Zaragoza, equipo que dirige tras dejar, al menos por ahora, la Selección Argentina, a quienes dijo que jugaban “como nenas” durante un tiempo muerte en la derrota ante Joventut de Badalona por la Liga de España.

"Es importante tener cuidado con el uso de las palabras. No es que pida disculpas ni haga un mundo de esto, simplemente que no está bien. Obviamente no tiene nada que ver con una cuestión de género ni nada por el estilo pero sí que, a lo mejor, con 57 años son cosas que me quedan y que hay que limpiar del todo", remarcó el técnico en una sincera autocrítica.

Además, en la previa al enfrentamiento del viernes ante MoraBanc Andorra, Oveja descartó cualquier polémica que pueda generarse por su exabrupto y señaló que fue una “expresión del momento" por la tensión del partido, pero apuntó que su cabeza "no piensa así".

Por último, el argentino avisó que quería aclarar esta cuestión para que no se crea que piensa que las mujeres no pueden hacer lo mismo que los hombres.