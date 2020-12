https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.12.2020

19:38

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Sugerencias para el "Parque del Sur" y "Parque Garay"

CARLOS LANZARO

"Algunas sugerencias positivas para los santafesinos que van 'a gozar' del Parque del Sur y del Parque Garay: a) para la gente mayor que quiera subir o bajar por los 3 escalones de los ahora adecuados y limpios piletones de agua, resultaría adecuado que coloquen una baranda en cada una de las escalera de solo 2 metros de hierro o madera para sostener el equilibrio necesario y no caerse resbalarse ; b) colocar carteles 'Los perros NO SE PUEDEN meter en los piletones' o que los 'salva vidas' tengan silbatos para reprender a los dueños de las mascotas (las razones son obvias...); c) son muy escasos los "baños químicos" existentes (NO se DEBE hacer colas para usarlos...); d ) hay que reparar los juegos o aparatos de las playas, hacerlo cuesta poco: a la bicicleta le robaron hace 3 meses un pedal, a la "doble hamaca" alguien le sacó un travesaño de hierro de 20 cm. que permite su uso normal... y no mucho más. Aparte los bebederos de agua son indispensables pero inexistentes. Con un poco de voluntad y material... ¡TODA la comunidad podrá disfrutar y gozar de sus hermosos parques! Gracias a El Litoral por la publicación y colaboración".

****

Genocidio

JUAN FERNÁN SERRALUNGA

"El propio Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ha planteado ante la Cámara de Diputados esta cuestión: si lo que hay en los vientres de las embarazadas son personas, la legalización del aborto es un Genocidio".

****

Asentamiento en el Salado

JOSE LUIS CORRALES

"Escribo para comentar que se está armando un asentamiento irregular en la orilla oeste del Río Salado, visible desde el Puente Carretero a 400 mts. hacia el sur. Debido a mi trabajo cruzo diariamente desde Santo Tomé a Santa Fe y viceversa, y veo desde hace un tiempo como crece el número de casillas precarias aunque algunas son de material y de dos plantas... no son ranchadas de pescadores... ¿Qué están esperando las autoridades para actuar, que suceda otro 'Guernica' en Santo Tomé? Ya comuniqué esto a la Muncipalidad de Santo Tomé (quienes no estaban ni enterados). Fui atendido por el Secretario de Gobierno en ausencia de la Intendente Daniela Qüesta, quien me prometió ocuparse del tema... pero hasta ahora nada de nada. Agradeceré que investiguen quién autorizó ese asentamiento en el valle inundable del Río Salado".