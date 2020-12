https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Luis Niel La Defensa de la Vida desde una perspectiva no religiosa Si creemos en los DDHH de todos, incluso de los por nacer, veremos que nada puede estar por encima del Derecho a la Vida de las personas más inocentes.

Por Luis Niel (*)

Soy antiabortista y no soy religioso. La aclaración es pertinente, pues se suele desacreditar a los antiabortistas sólo por ser religiosos. Como agnóstico, mi posición no se basa en la religión sino en principios morales y en la convicción liberal del valor universal de los DDHH.

El aborto (o su eufemismo, "interrupción") es hoy el tema con mayor fanatismo ideológico en nuestro país. El mero hecho de plantear dicho debate parlamentario en medio de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes muestra con claridad la "urgencia" (ideológica) por "sacar esta ley". ¿Es realmente urgente? De ninguna manera. Si nos atenemos a las estadísticas, el número de mujeres fallecidas por abortos clandestinos es mucho más bajo que el de otras causas de muerte (violenta o no violenta) que deberían demandar más urgencia. ¿Entonces? Se dirá que se trata de una cuestión de DDHH postergados. Pero, ¿los DDHH de quién? Como liberal creo en la defensa de las minorías, de sectores susceptibles de abusos por parte de las mayorías, como ser el caso de los más silenciosos, vulnerables e inocentes: las personas por nacer.

Las autoridades dicen que es un mero "problema de salud pública". ¿Se puede banalizar tanto el tema? En un sentido fundamental se trata de una cuestión de principios, filosófica, pues el quid de la cuestión es establecer qué es aquello que se pretende abortar o "interrumpir": si se trata de un ser humano, de una persona.

A nivel biológico, no hay dudas de que hay vida; de hecho, el aborto consiste justamente en "interrumpir" dicha vida. A nivel legal, nuestro Código Civil (CCCN, Art 19) no habla de vida, sino que sostiene (más filosóficamente) que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Es cierto, el derecho se puede modificar, pero es importante rescatar la referencia al concepto de persona humana. Ni la medicina, ni la ciencia en general puede decirnos qué es una persona, pues se trata de un concepto que remite históricamente al uso de máscaras y los roles que representan (como el prosopon del teatro griego o el phersu de los rituales funerarios etruscos). La ciencia puede ayudarnos a determinar cuándo comienza la vida. Pero definir qué (o mejor: quién) es una persona humana es una tarea filosófica.

Muchos proabortistas se oponen a que se muestren ecografías a mujeres que quieren abortar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera tanto temor o rechazo? ¿Sentir un latido o ver un rostro humano? Por ello es importante destacar el origen del concepto de persona y su significado en tanto máscara que muestra algo humano.

Ahora, si "los por no nacer" no son personas humanas, ¿qué son? La respuesta más trillada es que son "un mero conjunto de células"; también podríamos decir que todo ser humano es un "conjunto de células" con mayor o menor complejidad celular. O bien que se trata sólo de una "semilla"; analogía algo burda, pues la semilla no entra en desarrollo hasta ser plantada, mientras que un embrión implantado ya se encuentra en desarrollo, por lo que sería una semilla plantada ("semen" y "esperma", del latín y del griego, significan semilla). Otros entran en tecnicismos inconducentes, como intentar definir en qué semana de gestación se empieza a "ser persona humana"; y caen en la arbitrariedad de fijar un punto.

Las legislaciones abortistas vigentes, establecen que uno empieza a ser persona en distintos momentos, dependiendo si se es sueco, alemán o canadiense… Estas cuestiones presentan numerosos problemas: una persona que no siente, ¿deja de ser persona? Las personas en estado de coma o con anestesias inducidas, ¿pierden sus derechos más básicos? ¿No es lo mismo que sucederá en "algunos meses" con la persona en gestación? Más problemático aun es definir a la persona a partir de la identidad o conciencia de sí, pues difícilmente pueda decirse que un recién nacido o incluso bebés pequeños tengan consciencia de sí y de su identidad temporal. Entonces, ¿debemos admitir el infanticidio? ¿Y qué hacemos con las personas con Alzheimer, lesiones cerebrales u otras patologías? ¿Podemos "interrumpir" sus vidas?

Algunos filósofos hablan de "persona potencial". Pero un feto es una realidad que se encuentra ya en un proceso de desarrollo de crecimiento irreversible, de gradual formación de capacidades y de potencialidades que sólo terminará con su muerte: es decir, se trata de una persona humana en acto.

Argumentos pro aborto

Quizás el más corriente (y absurdo) consiste en sostener que los abortos "pasan", es decir, siempre se hicieron y se seguirán haciendo. El problema es que no se puede legislar sólo sobre la base de la pura facticidad y menos si se trata de principios tan fundamentales. ¿Deberíamos admitir la corrupción de funcionarios públicos, el robo violento a mano armada, las violaciones o la prostitución infantil? Son cosas que "pasan"...

Otros dicen que es una cuestión de decisión personal y que se debe respetar lo que cada uno decida. Esto no es menos absurdo. Si un padre decide ser pedófilo con sus hijos, ¿debemos respetar su libertad? O si un individuo víctima de crímenes decide matar delincuentes. ¿Por qué no respetar su derecho? Se dirá que está afectando derechos de terceros. Justamente: un aborto también afecta el derecho a la vida de un tercero: de una persona por nacer. Una mujer puede disponer de su cuerpo, pero la persona por nacer no es una parte más de su cuerpo: el código genético de la persona por nacer no es el mismo que el de su madre.

Otros hablan de la "dependencia": la persona por nacer no puede subsistir "por sí mismo". Es cierto. Ahora, un recién nacido, ¿puede subsistir "por sí mismo"? Los humanos somos animales que necesitamos de cuidados y atención de otros durante años.

Algunos dicen que se aborta "por necesidad" (por violación, etc.). Si bien hay casos muy complejos, suelen ser excepcionales. Los datos de países "desarrollados" muestran que la mayoría de los abortos son por "conveniencia"; en efecto, suele ser el "último método anticonceptivo". Entonces, ¿alguien tiene el derecho de decidir sobre la vida de una persona sólo por conveniencia personal?

Una reflexión: existen muchas técnicas de detención temprana de enfermedades (algunas, como el diagnóstico genético preimplantacional, incluso previas a la implantación del embrión). Si bien es innegable el valor del avance tecnológico, ¿qué sucede si alguien detecta síndrome de Down u otra enfermedad y decide abortar? ¿Y si se trata de algo mucho menor, como un bajo desarrollo de aptitudes físicas, como ser un feto pequeño? ¿Y qué pasa (como sucede, por ejemplo, en la India) si alguna familia espera el "varoncito" y en su lugar viene una "nena"? ¿Es correcto abortar? ¿Y por qué no pensar en casos extremos como experimentar con fetos y embriones, o incluso utilizarlos como "repuestos" para bebés enfermos? Sin darnos cuenta, le abrimos la puerta a una eugenesia y manipulación al mejor estilo Mengele. Pero aquí aparece el problema con total claridad: si consideramos que el embrión / feto no es más que un conjunto de células que carece de DDHH, entonces, ¿cuál es el impedimento para este tipo de manipulaciones? Ahora, si creemos en los DDHH de todos, incluso de los por nacer, veremos que nada puede estar por encima del Derecho a la Vida de las personas más inocentes.

¿Qué hacer entonces? Quizás lo más humano sea acompañar a las embarazadas que quieren abortar a través de fundaciones (públicas y privadas) para que encuentren la contención necesaria para traer al mundo a estas personitas, que seguro podrán encontrar el amor que merecen en algunas de las tantas familias que durante años (o décadas) están a la espera en las interminables listas de adoptantes.

(*) Doctor en Filosofía, Universidad de Colonia, Alemania.

