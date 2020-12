https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.12.2020 - Última actualización - 20:43

20:41

Activo número de compradores Los granos cerraron con subas en Rosario

Los granos cerraron con subas en sus valores en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada donde hubo un activo número de compradores en el segmento de los cereales y expectativa por el informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Así, la soja con entrega contractual subió $ 30 hasta los $ 26.630 la tonelada, mientras que las negociaciones en dólares se mantuvieron en US$ 332 la tonelada.

Por su parte, el trigo con descarga inmediata subió US$ 5 y cerró a US$ 205 la tonelada, a la vez que la entrega contractual ganó US$ 15 y se pactó a US$ 220 la tonelada, mismo precio para la descarga en diciembre.

Por la entrega en enero de 2021, se alcanzó un valor de US$ 225 y para febrero de US$ 220.

La oferta por maíz con entrega contractual subió $ 200 hasta los $ 15.000 la tonelada, mientras que la entrega contractual y en enero las negociaciones rondaron los US$ 195, bajando a US$ 185 para febrero.

Por el maíz de campaña 2020/21, se ofrecieron de forma abierta US$ 185 para la entrega en marzo y abril; para mayo, US$ 180; junio, US$ 170; julio, US$ 163; agosto, US$ 160; y septiembre, US$ 165.

Por último, el girasol saltó US$ 20 hasta los US$ 380 la tonelada y el sorgo se mantuvo a US$ 210 la tonelada.