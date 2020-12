George Clooney fue hospitalizado en pleno rodaje

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor reveló que debió ser internado tras perder 13 kilos para la película The Midnight Sky

George Clooney llevó su próximo papel al extremo y debió ser hospitalizado con pancreatitis después de perder casi 13 kilogramos para su nueva película, The Midnight Sky.

El actor estadounidense, de 59 años de edad, perdió el peso por su papel en la película en la que interpreta a un astrónomo que sobrevive a un evento apocalíptico, pero cuatro días antes de su presentación en el set, lo llevaron de urgencia al hospital con dolores de estómago.

Finalmente fue diagnosticado con pancreatitis, y debió pasar algunas semanas recuperándose. "Creo que me estaba esforzando demasiado para perder peso rápidamente y probablemente no me estaba cuidando", aseguró el ganador de dos premios Oscar en una entrevista.

Clooney, quien también dirige la película, agregó que le "tomó algunas semanas mejorar y, como director, no es tan fácil porque necesitas energía. Estuvimos en este glaciar en Finlandia, lo que hizo que el trabajo fuera mucho más difícil. Pero ciertamente ayudó con el personaje", señaló la estrella.