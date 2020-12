Vélez recibe a Racing: dos "candidatos" ponen en marcha la zona complementación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 11.12.2020

3:50

Desde las 21.10, se enfrentan por la primera fecha del grupo B. Los dos priorizan sus compromisos internacionales pero buscarán llegar a la final por un lugar en la Copa Sudamericana 2022.

Vélez Sarsfield recibirá esta noche a Racing Club en el inicio de la Zona Complementación B, instancia de la Copa Diego Maradona que otorga la posibilidad de pelear por plaza en la Copa Sudamericana de 2022. El partido se jugará desde las 21.10 en el estadio José Amalfitani, contará con el arbitraje de Pablo Loustau y será televisado por la señal de cable TNT Sports.

La "Academia" viene de perder por 1-0 ante Arsenal por la sexta y última fecha de la Zona 1, que además integraron Atlético Tucumán, Arsenal de Sarandí y Unión de Santa Fe, y en la que terminó en la última posición con una sola victoria (1-0 frente al "Tatengue").

Para visitar al conjunto de Liniers, el DT Sebastián Beccacece volverá a poner un equipo alternativo para darle descanso a la mayoría de los titulares de cara al compromiso del próximo miércoles ante Boca Juniors, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Jugadores de experiencia como Iván Pillud, Augusto Solari y Darío Cvitanich saldrán desde el inicio en reemplazo de Lucas Orban (expulsado), Patricio Tanda y Santiago Godoy, respectivamente.

Vélez, por su parte, igualó sin tantos ante Patronato de Paraná en el último choque de la zona 6, que además integraron Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata, y en la que finalizó en el tercer lugar con nueve unidades.

Mientras que en el marco de la Copa Sudamericana cayó como local por 2-1 ante Universidad Católica de Chile por la ida de los cuartos de final del certamen continental.

Para recibir al conjunto de Avellaneda, el técnico Mauricio Pellegrino preservará a la mayoría de los futbolistas que habitualmente se desempeñan como titulares para la revancha ante los trasandinos a disputarse el próximo martes 15 de diciembre en el estadio San Carlos de Apoquindo, ubicado en la ciudad de Santiago.

El ganador de la Zona Complementación se enfrentará al perdedor de la final de la Zona Campeonato para definir la plaza para la Copa Sudamericana 2022.

La mente en Boca

Lisandro López, delantero y capitán de Racing Club, aseguró que el plantel albiceleste "llega muy bien" a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá ante Boca Juniors, al que catalogó como un equipo "copero".

"El equipo llega muy bien después de la gran fase que hicimos en octavos de la Copa Libertadores", declaró "Licha" en diálogo con TNT Sports al referirse al presente de su equipo en el torneo continental.

"Lo vengo viendo a Boca, es un muy buen equipo y sabe jugar este tipo de partidos, es copero", dijo sobre el "Xeneize", que el miércoles pasado se clasificó a la siguiente fase tras haber vencido por penales a Internacional, de Porto Alegre, Brasil.

"Más allá de que ayer (por el miércoles) le tocó sufrir un poco, tiene grandes futbolistas que marcan diferencia de mitad de cancha para adelante", añadió en alusión a la derrota de Boca por 1-0 como local durante el tiempo reglamentario. En la ida, como visitante, ganó por el mismo resultado.

"Siempre tiene un condimento más especial cuando juegan dos equipos del mismo país", continuó sobre el duelo ante el conjunto dirigido por el técnico Miguel Ángel Russo.

Racing Club y Boca Juniors se enfrentarán los próximos miércoles 16 y 23 de diciembre en El Cilindro de Avellaneda y La Bombonera, por la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores, respectivamente.

El goleador, de 37 años, también se refirió a la decisión de Diego Milito de dejar su cargo de secretario técnico una vez que termine el mandato del presidente Víctor Blanco, con quien el "Príncipe" mantiene diferencias de criterio respecto al manejo de la institución.

"Lo único que pasó fue una diferencia entre las dos personas más importantes de Racing", opinó el máximo ídolo de Racing en la actualidad, a la vez que expresó que su deseo es que "sigan los dos en la institución".

El futbolista, oriundo de la ciudad bonaerense de Rafael Obligado, por último habló sobre su futuro ligado al fútbol una vez que se retire de la actividad profesional.

"Todavía no sé qué voy a hacer cuando termine mi carrera, puede ser que siga ligado a Racing o al fútbol", dijo "Licha".

"No me veo como entrenador el día de mañana, porque no lo siento", concluyó Lisandro López.

Medina espera soldados en la "T"

El entrenador de Talleres de Córdoba, Alexander Medina, aguardará para ver la evolución de las lesiones del arquero Mauricio Caranta y del volante Francis Mac Allister para definir el equipo que enfrentará a San Lorenzo, mañana, por la primera fecha de la Zona Campeonato B de la Copa Diego Maradona. Además, el DT uruguayo planteó un trabajo táctico en el que no definió la delantera, ya que el brasilero Guilherme Parede, que jugó desde el arranque en el empate (0-0) ante Boca, podría salir del equipo para el ingreso de Carlos Auzqui.

El experimentado Caranta se perdió el duelo ante el "xeneize" por una lumbalgia que lo tiene complicado desde la semana pasada y, de no estar al 100% físicamente, el arco volverá a ser ocupado por Marcos Díaz.

Por su parte, Mac Allister trabajó de manera diferenciada en varios pasajes de esta semana por molestias musculares que lo aquejan, por lo que fue al banco ante Boca y entró en los últimos 15 minutos. El ex Argentinos Juniors será evaluado a fondo hoy y, de estar en condiciones, ingresaría por Juan Ignacio Méndez para cumplir la tarea de doble volante central junto a Federico Navarro.

Por lo tanto, una probable formación sería Caranta o Díaz; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Tomás Pochettino, Navarro, Mac Allister o Méndez y Franco Fragapane; Diego Valoyes y Parede o Auzqui.