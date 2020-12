https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.12.2020 - Última actualización - 4:23

4:21

Debate en la Cámara Baja

Aborto: el diputado Berhongaray, uno de los indefinidos, finalmente expresó que no va a "acompañar el proyecto"

El legislador pampeano se mostró decepcionado porque no aceptaron los cambios que solicitó en el proyecto de IVE y decidió que no votará en su favor.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Debate en la Cámara Baja Aborto: el diputado Berhongaray, uno de los indefinidos, finalmente expresó que no va a "acompañar el proyecto" El legislador pampeano se mostró decepcionado porque no aceptaron los cambios que solicitó en el proyecto de IVE y decidió que no votará en su favor.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) reveló hoy que no acompañará el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), al argumentar que había condicionado su decisión "a que se realizara un conjunto de modificaciones" y que, finalmente, no obtuvo respuesta favorable sobre esos planteos. "No es correcto presentar el debate como 'aborto si o aborto no', porque hace un siglo que está autorizado por la legislación de nuestro país para una serie de supuestos", expresó. El legislador de Juntos por el Cambio, uno de los que se mantenía indefinido en relación a su voto, agregó: "Quienes entendemos que estamos frente a una problemática de salud tenemos que salir de la problemática personal de lo que uno querría; por eso, uno debe analizar si la propuesta del Poder Ejecutivo es adecuada desde el punto de vista sanitario". Tenés que leer En vivo: la sesión Diputados para tratar la legalización del aborto Sobre el texto del proyecto en sí, aclaró: "De arranque condicioné mi decisión a que se realice un conjunto de modificaciones sobre cuestiones que considero centrales y sobre las que no he tenido respuestas. Recién ayer por la tarde me alcanzaron un borrador -sobre ese pedido-" "Objeté y objeto que una nena de 13 o 14 años pueda acceder a interrumpir un embarazo sin que nadie se entere. Me dijeron que había un ambiente favorable para modificar ese artículo, pero se ve que no alcanzó", continuó. En ese sentido, detalló: "Me enviaron una alternativa de redacción que repite en la práctica el mismo desenlace del texto que pedí modificar, porque sigue permitiendo el mismo hecho". "Otra de las causales que objeté es la falta de enunciación dentro de las causales del plazo de 14 semanas (para interrumpir el embarazo), como rige en La Pampa, por ejemplo, donde el sistema brinda atención segura a las mujeres que concurren", dijo. Con información de Télam.