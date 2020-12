Debate en Diputados: Alicia Aparicio dedicó su voto positivo a su abuela fallecida en un aborto clandestino

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La legisladora del Frente de Todos contó que la madre de su padre falleció a los 22 años por un aborto clandestino, y le dedicó el voto afirmativo al proyecto de legalización: "Te lo debía".

La diputada Alicia Aparicio, del Frente de Todos, conectada en forma remota desde San Fernando, sorprendió al dedicar su voto positivo a su abuela Rosa, quien murió en un aborto clandestino a los 22 años, “dejando dos pequeños niños, de 2 y 5 años”.

Aparicio señaló que uno de los dos huérfanos de madre era su padre. “Mi abuela falleció con solo 22 años producto de un aborto clandestino. Te lo debía, abuela. Por todas las mamás, todas las abuelas. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir”, destacó después de un breve discurso, como todos los demás.

La diputada utilizó un saco verde, el mismo color que identifica a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. En la solapa se colocó una foto en blanco y negro. “Hoy no se trata de nuestras creencias, ni de aborto sí o aborto no. Se trata del aborto clandestino o aborto legal, seguro y gratuito”, comenzó la legisladora. Y continuó: “No podemos seguir reproduciendo este sistema patriarcal. La maternidad será deseada o no será y el Estado deberá acompañar a las mujeres y personas gestantes”.

“El Estado no puede desentenderse y poner en cabeza de particulares la violencia a la que se somete a las mujeres ante esta decisión. Debemos acompañar con políticas de salud pública. Es aborto clandestino o seguro y legal”, agregó la madre del actual intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

Además, hizo propio el lema de la campaña que impulsó en la interrupción voluntaria del embarazo en los últimos 15 años: “Aborto legal seguro y gratuito para no morir. Que sea ley”.

No se trata del único caso de una diputada que tiene un pasado marcado por el aborto. Anteriormente, la diputada Cecilia Moreau, presidenta de la comisión de Legislación General, reveló que a los 16 años se realizó un aborto clandestino, entre lágrimas.