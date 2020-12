https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.12.2020 - Última actualización - 5:43

5:41

El diputado jujeño denunció presiones, luego de que la periodista (en contra del proyecto) lo escrachara en redes sociales por cambiar de postura.

“Han llegado hasta la casa de mi hija” Aborto: el diputado que fue escrachado por Viviana Canosa denunció amenazas y se abstendrá de votar El diputado jujeño denunció presiones, luego de que la periodista (en contra del proyecto) lo escrachara en redes sociales por cambiar de postura.

El diputado jujeño denunció que fue amenazado y decidió abstenerse de votar en el proyecto de legalización del aborto, al que iba a apoyar. Horas antes, la periodista Viviana Canosa lo había expuesto en redes sociales por cambiar de postura.

Daniel Julio Ferreyra, del Frente de Todos de Jujuy, denunció amenazas. “No es un buen día para mí. Parece que no todos entienden lo que significa la palabra democracia, que es el respeto por el otro”.

“Estoy recibiendo todo tipo de amenazas, en lo personal no me preocupa, pero han llegado hasta la casa de mi hija. No me arrepiento de lo que dije esta mañana en un reportaje, dije que no se podía ser demasiado duro, a pesar de estar a favor de la vida, con aquellas mujeres que por diversas circunstancias se ven obligadas a tener que recurrir a un aborto”, relató el diputado.

“De ninguna manera podemos considerar democrático lo que me ha pasado a mí. Una periodista cotizada no tuvo mejor idea de decir que vendí mi voto para votar a favor de la ley. No sé si la señora alguna vez vendió algo de ella por plata, a mí nunca me pudieron comprar. Por esa razón, no estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener, les pido perdón”, dijo angustiado.

El jueves, Viviana Canosa había posteado dos videos de archivo del legislador, en el que se lo veía a favor de “las dos vidas” y con pañuelo celeste. Ante el cambio de postura, la periodista expresó: “Ahora estaría por ser #Pro$ . Voy a ir casa por casa diputado.. a la suya también.. den explicaciones. No se vendan por Dios. tengan dignidad!! Ud. está a favor de la billetera ..”.