Debate por el aborto: por primera vez un diputado de San Juan votará a favor de la ley

Francisco Guevara se convertirá en el primer legislador sanjuanino en apoyar la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, denunció amenazas y que difundieron su número de teléfono.

El diputado nacional Francisco Guevara (Frente de Todos), primer legislador por San Juan que votará a favor del proyecto de ley de Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE), señaló este viernes que "hay una realidad que se debe afrontar" y lamentó las presiones sufridas en su provincia y que lo traten de "asesino" por su postura.

"En mi provincia difundieron mi número de teléfono, me dicen que no tengo que volver y me dicen que soy un asesino. Y paradójicamente voy a ser papá en dos meses y me quiero quedar tranquilo de que aporté a las futuras generaciones", expresó el sanjuanino durante su discurso en el recinto.

El de Guevara será el primer voto sanjuanino a favor del proyecto de IVE, ya que los otros cuatro diputados lo harán en contra, y el restante, Eduardo Cáceres, se encuentra en uso de licencia, aunque también había expresado su rechazo.

Además, los seis diputados y los tres senadores sanjuaninos habían votado en contra en 2018, compartiendo con Salta la condición de provincias cuya totalidad de legisladores se expresaron en contra del proyecto.

El diputado cuyano, que recién hoy reveló el sentido de su voto, justificó: "No podemos seguir coartando la libertad de las mujeres, hay una realidad triste que existe y una realidad que se debe afrontar".

"Soy de una generación diezmada en materia de educación sexual, donde no se podía hablar de sexo en la escuela, de aborto, mucho más en el interior, donde se escondieron manuales, preservativos, talleres; y lo que en realidad se escondía era tierra bajo la alfombra", enfatizó Guevara.

