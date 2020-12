https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El espectáculo ideado por la cantante Andrea Eletti junto al pianista y arreglador Gabriel de Pedro se emitirá este sábado, conmemorando el Día Nacional del Tango, en el ciclo La seguimos en Vivo, por 5RTV y las redes sociales del Ministerio de Cultura.

Este sábado 12 de diciembre (una jornada después del Día Nacional del Tango) se podrá ver el estreno del proyecto AfroTango, subtitulado "Memorias sonoras de África en el litoral rioplatense". Será en el marco del ciclo del Ministerio de Cultura de la provincia La seguimos en Vivo. Se transmitirá por 5RTV y las redes sociales del Ministerio a las 22.

El espectáculo cuenta con idea y voz de Andrea Eletti y dirección musical, piano y arreglos de Gabriel de Pedro; junto a la Casa Indo Afroamericana rescatan y resignifican los aportes de la raíz afro en el tango, patrimonio inmaterial de la cultura Argentina.

El eje protagónico del concierto recupera las raíces rítmicas y musicales afroamericanas que dan origen al género: milonga, milongón, candombe, tango y en el reconocimiento de compositores de raíz afrodescendiente como: Horacio Salgán y Joaquín Mora.

Cuenta Eletti que la idea era "desmontar el retrato canónico del tango, desde una perspectiva decolonial, multiétnica, pluricultural, visibilizando su origen negro, a través de una narrativa histórica musical, es una tarea ineludible como cantante de tango y gestora cultural. Cuando la gente escucha tango, sin saberlo, de alguna forma oye música negra.

Pero que no se sepa no es culpa del oyente sino de la propia historia o, en otras palabras, de historiadores, políticos y otros que han resaltado una Argentina blanca. Los inmigrantes europeos enriquecieron, complejizaron e hicieron evolucionar el tango a lo que hoy conocemos. Pero el género fue, en su origen, negro, vinculado con la milonga y ésta con el candombe. Pablo Cirio, antropólogo del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, nos dice que "la escucha es cultural y hemos sido educados para no ver ni escuchar a los negros. Cuando escuchas el tango y la milonga con un oído abierto a la diversidad, lo empezás a oír negro'".

Y agrega: "Hoy entrando ya a la tercera década del siglo XXI no podemos dejar sordos los aportes de la cultura afro en Argentina, debemos revalorizarla en un trabajo multidisciplinario que se pueda llevar a los organismos culturales y de formación académica de nuestro país y del mundo. Es el camino que iniciamos con este proyecto que nace de la confluencia entre historia, patrimonio, y arte".

El grupo musical se completa con José "Pichu" Piccioni en percusión y Fernanda Lagger en saxo y clarinete.

El espectáculo estará acompañado en intervalos con relatos de Rosa García, historiadora comprometida con la perspectiva decolonial. Desde La Casa de Cultura Indo Afro Americana, reservorio de la memoria local como parámetro identitario y punto de referencia de lo afro como cultura, participan: Lucía Dominga Molina Sánchez, Mario López, Hugo Rosi, Marcos Galeano, Mirta Alzugaray y Djanira Abreu, quien presentará como parte de la escena narrativa su obra "Collares para Mujeres Gigantes".

Volver a las raíz negra del tango tiene como sentido resignificar la etimología misma de la palabra tango en kikongo, una de las lenguas africanas que se habló aquí hasta mediados del siglo XX.