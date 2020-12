Un auto atropella en Londres a varios peatones y deja al menos cinco heridos

Cinco personas fueron trasladadas de urgencia a un hospital de Londres luego de que un automóvil subiera por la acera y las atropellara en el este de la capital británica.

Todos fueron tratados inicialmente en el lugar del incidente, en el área de Stamford Hill (distrito de Hackney), para luego ser hospitalizados, según el medio Daily Mail.

Al menos una docena de vehículos de los servicios de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos alrededor de las 9.37 am (hora local) informados de que un automóvil había atropellado a peatones.

Scotland Yard no lo trata como un ataque terrorista en esta etapa y no ha realizado arrestos por el momento, pero las investigaciones siguen en curso.

Los paramédicos fueron vistos atendiendo a las personas a lo largo de una acera concurrida donde un Toyota gris muy dañado y con los airbags inflados se encontraba estrellado contra un árbol.

London Ambulance envió seis tripulaciones, incluido el servicio de ambulancia aérea en automóvil, mientras que los vehículos de la policía y los bomberos también estuvieron presentes.

