Amalia Granata, y un fuerte descargo tras la media sanción a la legalización del aborto: "No ganó nadie, perdimos todos"

La diputada estalló luego de que el proyecto de ley fuera aprobado por la Cámara de Diputados. "Ni los genocidas más crueles se animaron a tanto", aseguró.

La diputada estalló luego de que el proyecto de ley fuera aprobado por la Cámara de Diputados. "Ni los genocidas más crueles se animaron a tanto", aseguró.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes un proyecto de ley que permite acceder libre y legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestación y que ahora deberá pasar al Senado para su debate y eventual sanción.

El texto, que fue impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández, recibió 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, tras una sesión que se extendió 20 horas y durante la que multitud de personas se manifestaron, tanto a favor o en contra, a las afueras del Congreso.

Tras conocerse la noticia y las repercusiones, Amalia Granata usó sus redes sociales para expresar su indignación: "Militan y festejan la muerte de los mas vulnerables e indefensos, ni los genocidas más crueles se animaron a tanto", lanzó sin ningún tipo de prurito. Y agregó: "Me da tristeza mi país, 1 de cada 3 niños NO come y por eso para ellos la solución es matarlos en el vientre materno disfrazado de 'derecho'”, escribió la diputada por Santa Fe y miltante de Salvemos las dos vidas.

En otros posteos, continuó: "Un 'derecho' ¡donde tu verdugo es tu mama! Un 'derecho' selectivo porque la mujer que está en el vientre no lo tiene. Un 'derecho' ideológico de moda que pone al descubierto el fracaso como sociedad. ¿En qué nos convertimos?", cuestionó.

"No ganó nadie, perdimos todos, como seres humanos, como sociedad, como argentinos. En un país que no le pude garantizar el alimento diario a sus niños, priorizar la muerte de los mismos antes de nacer es llevar la palabra fracaso en la frente", sentenció con dureza.

El proyecto representa un fuerte cambio respecto a la situación actual y autoriza la objeción de conciencia de los facultativos que no quieran participar del aborto, pero siempre que deriven con rapidez a las pacientes a otros profesionales que lo lleven a cabo.

Esta aprobación por parte de la Cámara Baja se da dos años después de que los diputados ya aprobaran un texto similar, con 129 votos a favor, pero quedó truncado después en el Senado, cuyos miembros representan a las provincias, algunas de ellas con perfil más conservador.