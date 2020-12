https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Disney anuncia novedades y prepara un crecimiento exponencial

El conglomerado de medios y empresas de entretenimiento The Walt Disney Company anunció el jueves múltiples novedades de series y películas de sus principales franquicias y el lanzamiento de Star+, una nueva plataforma de streaming con contenido no apto para todo público que llegará a Latinoamérica en junio de 2021.

