Viernes 11.12.2020

11:57

Las noticias de la semana en un click

Juego clandestino: Traferri se puso a disposición de los fiscales



El senador fue acusado por un ex integrante del MPA de formar parte de una suerte de red de encubrimiento. El ex fiscal fue removido de su cargo por la Legislatura porque fue sorprendido cobrando coimas al juego ilegal. Traferri rechaza las imputaciones y ofrece pruebas. Perotti; dijo que no es un tema de "la interna peronista". Y prometió que se irá "hasta el hueso".

