Países de la Unión Europea acordaron reducir drásticamente emisiones en la próxima década

Los países de la Unión Europea (UE) acordaron hoy empeñarse en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 55% hasta el año 2030, un compromiso que entidades ambientales consideraron insuficiente.

Tras una agotadora cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, los integrantes decidieron llevar a 55% la meta de reducción de emisiones previamente adoptada, de 40%, con relación a 1990.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que se trata de "una propuesta ambiciosa", a pesar de que el Parlamento Europeo había solicitado una meta de 60% de reducción.

En el marco del acuerdo de París, la UE "actualizará" el objetivo legalmente vinculante que debe presentar a las Naciones Unidas antes de fin de año, y luego los eurodiputados y los estados miembros deberán integrar el nuevo objetivo en la legislación europea.

Polonia, un país altamente dependiente del carbón, bloqueó inicialmente un acuerdo esgrimiendo las consecuencias para su economía, y exigió garantías de una ayuda financiera futura, pero finalmente se sumó al consenso.

Europe is the leader in the fight against climate change.



We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0