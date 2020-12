Paul George renovó con los Clippers por 265 millones de dólares por cinco años

El alero de Los Angeles Clippers Paul George extendió su contrato por cinco años a cambio de 265 millones de dólares, según lo anunció este viernes la franquicia de la NBA.



El agente de George, Aaron Mintz, de la compañía CAA Sports, también confirmó el acuerdo alcanzado por el alero, quien aún tiene todavía un año en vigor y por el que recibirá un salario de 35.400.000 de dólares.

Continuing our journey together.



We’ve signed @Yg_Trece to a contract extension. pic.twitter.com/iXRnzaPm27