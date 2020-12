https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.12.2020 - Última actualización - 13:54

13:48

Messi competirá con Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski Lionel Messi y Marcelo Bielsa, candidatos al premio The Best de la FIFA

Dos rosarinos lucharán por ser los mejores del año para la FIFA. Lionel Messi, como ya es una costumbre, fue nominado al premio The Best como mejor jugador, mientras que Marcelo Bielsa quedó entre los entrenadores ternados junto a los alemanes Hans-Dieter Flick y Jürgen Klopp. Los ganadores se conocerán el jueves 17.

El capitán del Barcelona, ganador de la edición 2019, competirá con el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), su histórico rival por esta estatuilla, y el polaco Robert Lewandowski, figura en la última Champions como goleador del Bayern Múnich campeón.

En categoría femenina optarán al galardón la inglesa Lucy Bronze (Olympique Lyonnais/Manchester City), la danesa Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea) y la francesa Wendie Renard (Olympique Lyonnais).

Los hinchas podían elegir al mejor del año a través de la página web de la FIFA hasta el 9 de diciembre, en una votación que también incluye los votos de los seleccionadores nacionales, de los capitanes y de un periodista de cada país.

En tanto que entre los entrenadores quedó seleccionado Bielsa, por su ascenso a la Premier League con el Leeds United. Aunque la competencia será fuerte: luchará con el técnico campeón de la Champions, Hans-Dieter Flick, y el anterior ganador del trofeo europeo con Liverpool, Jürgen Klopp. En el fútbol femenino los candidatos son la inglesa Emma Hayes, el francés Jean-Luc Vasseur y la neerlandesa Sarina Wiegman.

Además, en la categoría de mejor arquero los nominados son el esloveno Jan Oblak, el alemán Manuel Neuer y el brasileño Alisson Becker, mientras que entre las mujeres las aspirantes son la francesa Sarah Bouhaddi, la chilena Christiane Endler y la estadounidense Alyssa Naeher.

Por otro lado, el uruguayo Luis Suárez peleará por el Premio Puskas, que reconoce el mejor gol del año, con su compatriota Giorgian De Arrascaeta y el surcoreano Son Heung-min. El delantero de Atlético de Madrid está nominado por su gol de taco frente a Mallorca cuando era futbolista de Barcelona.

La FIFA confirmó también que la ceremonia de entrega de los premios The Best 2020 se celebrará como un espectáculo televisivo virtual, transmitido desde su sede en Zúrich y será conducida por el exjugador neerlandés Ruud Guillit y la periodista inglesa Reshmin Chowdhury.

Un día antes, habían anunciado los 55 candidatos a entrar en el once mundial FIFA FIFPro, que se dará a conocer junto a los premios The Best el próximo 17. El Bayern Múnich, ganador de la Liga de Campeones y de la Liga Europa, es el conjunto con más aspirantes.

Se trata del arquero Manuel Neuer, los defensores David Alaba, Jerome Boateng, Alphonso Davies, los mediocampistas Thiago Alcantara (ahora en el Liverpool), Leon Goretzka, Joshua Kimmich, y los delanteros Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Thomas Muller y Philippe Coutinho (ahora en el Barcelona).

El Real Madrid tiene ocho candidatos, el arquero Thibaut Courtois, los defensas Marcelo, Sergio Ramos y Raphael Varane, los medios Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric y el atacante Karim Benzema.

Barcelona, además de Lionel Messi, aporta al arquero Marc-Andre Ter Stegen, el lateral Jordi Alba y los centrocampistas Sergio Busquets y Frenkie de Jong, mientras que por el Atlético de Madrid el aspirante es el esloveno Jan Oblak.

También se encuentra el goleador portugués Cristiano Ronaldo, el único elegido para el once en todas las ediciones desde que se creó el premio, y sobresale la presencia de un solo jugador que no milita actualmente en clubes europeos, el brasileño Dani Alves, que jugó con anterioridad en Sevilla, Barcelona, Juventus y PSG y ahora lo hace en Sao Paulo.

El año pasado el once FIFA FIFPro estuvo integrado por Alisson Becker, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos, Eden Hazard, Frenkie de Jong, Luka Modric, Kylian Mbappe, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.