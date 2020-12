El municipio de Santo Tomé pide soluciones concretas y urgentes del gobierno provincial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El secretario de Gobierno, Martín Giménez, remarcó la falta de respuestas por parte del Ministerio de Seguridad. Se solicitó formalmente una audiencia con el Gobernador Omar Perotti.

Luego de la fuga de presos ocurrida esta madrugada en la Comisaría 12º y de los graves hechos de inseguridad registrados en el barrio Las Vegas, la Municipalidad de Santo Tomé volvió a reclamar medidas ante el Gobierno Provincial. En ese marco, el secretario de Gobierno Municipal, Prof. Martín Giménez, anticipó que, debido a la falta de respuestas por parte del Ministerio de Seguridad, se solicitó formalmente una audiencia con el Gobernador Omar Perotti.

Giménez recordó que el Municipio ha acompañado permanentemente a los vecinos en su reclamo. “Estuvimos, junto a la intendente Daniela Qüesta, en la marcha del martes pasado, así como en las anteriores. En cada ocasión que los acompañamos les explicamos todas las gestiones que realizamos. Esto no puede seguir así y por eso solicitamos una entrevista con el Gobernador de la Provincia”.



“Nosotros venimos tomando medidas y gestionando soluciones desde el primer día. Intentamos generar instancias de diálogo con el Ministerio de Seguridad de la provincia, pero nunca se dieron. Ya nos cansamos de mandar notas y de realizar presentaciones, sin obtener respuestas”, explicó el funcionario.



Tema político



En el mismo sentido, Martín Giménez remarcó que se trata de un tema político. “Es un problema fundamentalmente político. No podemos creer que el Ministro de Seguridad no nos atienda, o que nos atiendan funcionarios que no tienen la capacidad operativa para poder resolver el tema”.



“Claramente existe un problema entre el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario, porque la superpoblación no solo ocurre en las comisarías de Santo Tomé, sino en todo el departamento La Capital. Que haya más de 300 detenidos en las comisarías marca una clara evidencia de que hay problemas de gestión en este tema”, añadió a continuación.



Por otra parte, el secretario de Gobierno explicó que también hubo gestiones con diputados provinciales y con la secretaria ejecutiva del Ente Coordinador del Área Metropolitana. “Sabemos que hay diputados que van a presentar pedidos en la Legislatura y también hemos cursado una nota a Alejandra Chena, porque creemos que es un tema que tiene que tratarse a través del Área Metropolitana, para que el reclamo sea más fuerte”.



Martín Giménez explicó que la preocupación es muy importante, no solo por lo que pasa en la Comisaría 12º, sino también por la situación de violencia que se vive en el barrio Las Vegas y por la inseguridad en general. “Nosotros sostenemos que el trabajo policial se está haciendo a conciencia, pero que faltan recursos para resolverlo. Por eso solicitamos la intervención de fuerzas especiales para pacificar el barrio y luego buscar las alternativas que permitan una solución definitiva”, detalló.



Pedido a concejales justicialistas



“También le pedimos a los concejales del justicialismo de nuestra ciudad que acompañen cada uno de estos reclamos, como acompaña la sociedad civil, como acompañamos todos los sectores políticos. No puede ser que, a su gobierno, no le reclamen soluciones concretas de seguridad para la ciudad”, remarcó el funcionario.



“No pudimos acceder a ningún diálogo con el Ministro de Seguridad, por eso queremos hablar con el jefe de la provincia de Santa Fe, el que eligió el pueblo, que es el gobernador. En barrio Las Vegas hasta el servicio de recolección de residuos tiene que ir con custodia policial, porque no pueden entrar a hacer su trabajo” indicó Giménez.



Finalmente, el funcionario recordó que el Municipio advirtió y denunció estas situaciones hace mucho tiempo: “en Las Vegas, incluso, lo denunciamos antes de que ocurriera el fallecimiento del joven, eso es lo que más nos duele”.



“La falta de diálogo es falta de gestión y de planificación. En eso es donde creemos que se nota a las claras que el Ministerio de Seguridad no entiende que el problema de seguridad es un problema político de gestión”, concluyó.