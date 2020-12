La joyita Farías, aislada y blindada: diez palitos verdes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el mejor momento de "Facu", llegó la convocatoria para la Selección Argentina Sub 20 pero no podrá sumarse en Ezeiza porque dio positivo de Covid-19. El presidente Vignatti y su representante, el "Ninja" Martín Sendoa, acordaron una cláusula de salida de 10 millones de dólares por la joyita sabalera.

Lo fue llevando de a poco el "Barba" Eduardo Domínguez, como si lo cocinara a fuego lento, bien despacio. Y el chico le respondió: marcó dos goles ya con la camiseta de Colón. Sin dudas, el sueño del pibe para Facundo Farías, jugador-hincha de Colón que ahora deberá descansar. Es que en el mejor momento, primero los goles en Colón y luego la convocatoria para la Selección Argentina Sub 20, hace apenas algunas dio positivo de Covid-19, por lo que se perderá las prácticas con el equipo del "Bocha" Fernando Batista en el predio de la AFA en Ezeiza y los dos primeros partidos (Gimnasia y San Lorenzo) de la Zona Campeonato en la Copa Diego Armando Maradona.

"El staff médico profesional del Club Atlético Colón-Sanatorio Santa Fe, en conjunto con su laboratorio, informa que los testeos mediante hisopados nasofaríngeos realizados a la delegación previo partido frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, arrojaron resultado detectable en un futbolista del plantel profesional. El resto de la delegación tuvo resultados no detectables, conforme a las directivas de AFA - Liga Profesional para test en competencia", informó finalmente el club pero sin dar el nombre de Facundo Farías.

Quien contó detalles de Facundo Farías, la nueva joyita sabalera, fue su propio representante, el "Ninja" Martín Sendoa: "Tiene un lindo presente Facundo en Colón, me llamaron 250 clubes para llevarlo, pero yo soy un tipo serio, respeto a los jugadores del club. Facundo es hincha de Colón, a mí todo el mundo me habla mal del presidente (José Vignatti), pero conmigo el presidente fue un caballero. Yo siento que me respeta y entonces yo lo respeto", dijo en el programa ADN Gol por la 96.7.

Además, el representante de Facundo Farías habló del "Barba" Eduardo Dómínguez, el hoy DT de Colón: "Para mí Eduardo Domínguez es un señor técnico, tiene un futuro impresionante, es serio y no se casa con nadie. El que no se pone las pilas no juega con Eduardo, juega el que esté mejor, por eso lo mejor que hizo el club fue traer a Domínguez".

Luego de sus goles en Colón y de la convocatoria a la Sub 20 se filtraron los nombres de algunos clubes que lo quieren fichar a Facundo Farías: "Tengo cuatro o cinco propuestas por Facundo que son serias, de clubes de afuera y otros equipos que me sondean. La semana que viene voy a estar en Santa Fe para hablar con José Vignatti, porque además tengo que cerrar dos contratos de jugadores que represento. Uno es Leandro Quiroz y el otro es Danilo Gómez".

En cuanto a qué prefiere para el jugador que representa, Martín Sendoa dijo: "Estoy hablando con cuatro clubes, pero no quiero que se vaya tan rápido, que juegue uno o dos años en Colón. El chico es hincha de Colón, no me desespero por venderlo, que disfrute de Colón, como lo hago yo. Voy cada 15 días a Santa Fe, me siento como en mi casa. La cláusula de salida de Facundo es de 10.000.000 de dólares, pero prefiero que se quede, que disfrute de Colón y que la gente disfrute de Facundo. No soy una persona desesperada ni apurada, hay que ir de a poco".

Respecto al mismo tema (posible salida), agregó: "Si el club lo vende en enero o en junio, yo no puedo hacer nada, pero van a Europa que no es el mismo fútbol y si no están preparados van a sentarse un año en el banco o en una platea. El jugador argentino en un 80 por ciento es vago, no quiere entrenar personalizado". Y finalmente contó algo que no había trascendido: "Manchester City lo vino a buscar a Facundo Farías antes de que yo cierre el contrato con Colón y se lo quisieron llevar. Teníamos que hablar con el club y yo dije que al chico no le iba a cortar la carrera, ni quería que la gente hable mal. Por eso con Vignatti estoy 100 puntos, porque yo no rompo las líneas y no me equivoco. Por eso firmamos con Colón y le dije al Manchester City, vayan al club y pregunten por el jugador, porque pertenece a Colón".

Viaje en avión, premios y el predio

Varios temas se abordaron en la última reunión de Comisión Directiva de Colón esta semana, con una amplia participación de los dirigentes más encumbrados y con la presencia del presidente, José Néstor Vignatti. Por un lado, respecto al plantel profesional, se decidió contratar un vuelo charteado para cuando toque el partido con Atlético Tucumán en el norte de la geografía argentina. "Había que reservar con tiempo y ya lo hicimos", confiaron a este diario.

Otro aspecto fue el de los famosos premios por objetivos, ya que Colón pondrá en juego desde este sábado un posible pase a la Copa Libertadores de América 2021 o a la Copa Sudamericana 2022: por ahora hay diferencias entre lo que piden los jugadores y lo que estaría en condiciones de ofrecer/pagar el club. En la primera cumbre (Vignatti-Darrás por Colón; el "Pulga" y Bruno Bianchi por el plantel), no hubo acuerdo, pero quedaron en seguir dialogando.

Finalmente se hizo un repaso de las obras y mejoras que realizó la actual CD en el predio rojinegro, algo que en un puñado de días Colón anunciará. A propósito, hace rato que la CD de Vignatti viene con una idea: quitarle el nombre de "Ciudad Fútbol" (algo que nació en la llamada era Germán Lerche) al predio deportivo sobre la Autopista y ponerle otro. Es decir, buscar un nuevo nombre y reinaugurar las obras en el predio.

¿Y las elecciones?

El secretario de Justicia de la provincia, doctor Gabriel Somaglia, quien fue síndico de Colón en la comisión directiva de Ferraro, dejó abierta la posibilidad de empezar a reveer el tema eleccionario en los clubes de la provincia, sobre todo apuntando a dos que tienen que renovar autoridades: Colón y Newell's Old Boys de Rosario. De esta manera, por fin podría analizarse la posibilidad de abrir el cronograma electoral para que se presenten listas y el padrón definitivo. Por esto, hay presentaciones que fueron realizadas por Ricardo Magdalena en IGPJ.

Taekwondo

Desde sus redes oficiales, el Club Atlético Colón comunica para todos sus socios y simpatizantes el inicio de esta disciplina muy importante. Los entrenamientos y clases de Taekwondo serán los días martes y jueves, a partir de las 18.30, en las propias instalaciones del club.