El Puma Santiago Carreras fichó para el Gloucester

El fullback de Los Pumas, el cordobés Santiago Carreras, continuará su carrera en el Gloucester de Inglaterra, equipo que compite en la Premiership y que este viernes hizo oficial su contratación.

Carreras, de 22 años, se inició en el Córdoba Athletic Club, jugó también en Los Pumas 7, Los Pumitas y Jaguares, y en el Gloucester tendrá como compañero a otro Puma, el segunda línea Matías Alemanno.

El sitio oficial del club con sede en Gloucester, ciudad capital del condado de Gloucestershire, cercana a la frontera con Gales, publicó que "el versátil Puma jugó un papel clave en la serie internacional, comenzando en el puesto de lateral en la histórica victoria de Argentina por 25-15 sobre los All Blacks en Australia”.

✍️ Welcome to Kingsholm, 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮𝘀 🇦🇷



We are delighted to confirm the arrival of the @lospumas international with immediate effect!



Read more 👇