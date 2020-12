https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.12.2020

20:05

Llegan cartas Carta a la incoherencia de los protocolos

POR SILVIA BRAUN

Los ciudadanos que pagamos los impuestos, que no dejan de aumentar, aumentar, nos asombramos día a día, ante el tamaño de las insensateces que vivimos y parecería, debemos tolerar. Cada una de ellas en contra de la libertad individual, es decir, en contra de la Constitución

Con la muerte de Maradona esto quedó en evidencia: se terminó la cuarentena en la gran capital demoledora de las provincias, pero acá, debo informar que hace tiempo, la gente se ha rebelado. ¿Contra la excelsa autoridad de sus ineficaces gobernantes? No: lo hace, lo hizo y lo hará con las medidas protocolares incoherentes, ilógicas, dementes e imbéciles.

Voy a relatar mi noche de anoche. Hace 8 meses que no salgo, pero tuve ganas de tomarme un lisito con mi hija, yerno y dos nietitas. ¡¡NOOOOOOOOOOOO !!, dijo el dueño: cuatro en una mesa y una nena en otra o las dos nenas en otra, o un papá y usted con una nena o dos nenas con usted… ¡BASTA!, dije.

Y nos fuimos.

Pero volví, sola. ¿Y qué vi? MARAVILLOSO. Una madre, una bebé, una niñita y el papito. Qué lindo… justito 4 para que el bicho no ataque al posible quinto. Pero mire intendente, escuche, lo que pasó, bah, lea: cayó el pálido abuelo lleno de alegría. ¿Y qué hizo? Simple e inteligente: se sentó e hizo upa a la mayorcita. ¿Cuántos eran en LA MESA? Cuenten: eran 5 pero el protocolo dice 4.

Si nosotros nos hubiéramos sentado, la madre aupando a la menor, y yo a la mayor: ¿cuántos hubiésemos sido? Emulando al abuelito: 3. Vi dos mesas y a un mozo midiendo la distancia con un centímetro. Una familia: 4 en una mesa y 4 en la otra. A los gritos: ¿Qué querés comer? ¿Te gusta una picada? ¿Pedimos una pizza y repartimos? A los alaridos tratando de compartir el momento.

Me fui derrotada por el llanto de mis nietitas y aplaudiendo al abuelito. Como se ve es hora de que les entre en la cabeza a todos los funcionarios: NO SE PUEDE CONTROLAR A UN SER HUMANO CUANDO VE LO IRRAZONABLE.

Si se va a la Costanera podrá verse un amontonamiento fenomenal de gente cuyo parentesco es difícil de detectar excepto que se le pida el documento. Mate va mate viene, y el virus sentadito muerto de la risa y no precisamente de la gente. Hasta hace poco sólo se podía caminar por la costanera oeste, la este (aparentemente), tenía al bicho circulando detrás del vallado.

Los domingos familieros: ¡Qué ridículo! Siete, pero no ocho. A esta altura el bicho es matemático: suma resta multiplica y divide. Si se sienta un noveno comensal: liga el bicho por desobediente. Y para terminar, quién dice o garantiza que la reunión familiar dominguera es estrictamente familiar y no hay colados no sanguíneos. Deje de embromar a los bares que respetan las normas mucho más que la gente que deambula amontonada y sin barbijos. Ya nadie los respeta ni los respetará con tantas imbecilidades.

Lo único que entiendo es que se necesita recaudar (léase manotear de cualquier bolsillo). Multas más multas, más clausuras, más etc. Si alguien va al Shopping a tomar un café en alguno de los bares de la nave central, no podrá hacerlo a menos que salga por uno de los laterales de los extremos y, a pleno sol, llegue a la terraza del patio de comidas y por allí recién ingrese. ¿El motivo? No se entiende bien. Parece que es por la circulación. ¿La circulación? Quien vaya al Shopping y verá con sus propios ojos: NO CIRCULA NADIE.

Que se ponga las pilas el genio del protocolo, o que el gobierno encuentre a alguien que tenga dos neuronas y elabore un plan coherente. Aunque ya está claro, después del patético velatorio de nuestro héroe máximo, que nadie va a cumplir los protocolos porque estamos hartos: de abusos, mentiras, manoseo, y manipulación.

Voy a volver con mi pequeña familia y auparemos a la pequeña para sumar 4. Nada más que para tomarme unos heladísimos lisos a la salud del pensador de los irracionales protocolos. ¡¡¡Salud!!! Y al que le quepa el sayo, que se lo ponga.