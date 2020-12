Un automovilista embistió a varios manifestantes en Nueva York

Un automovilista embistió este viernes a varias personas que participaban de una protesta contra el racismo en Manhattan, Nueva York, y dejó un número impreciso de heridos, informaron fuentes oficiales y medios locales.

El vehículo atropelló a “varias” personas poco después de las 16 (las 18 en la Argentina), en el área de Murray Hill, en Manhattan, afirmó un vocero del Departamento de Policía de Nueva York citado por la agencia de noticias AFP.

El funcionario dijo que “una cantidad no precisada de personas resultaron heridas y fueron trasladadas a varios hospitales”.

Añadió que no se consideraba que alguna de las lesiones fuera “potencialmente mortal” y agregó que era “demasiado pronto para saber” si se trató de un acto intencional o un accidente.

“El conductor permaneció en el lugar”, aseguró el portavoz, y añadió que había sido puesto bajo custodia de las autoridades.

“Por favor, evite el área de la 3ra. Avenida y la 39na. Avenida en Manhattan debido a una colisión vehicular que involucra a varios peatones; la información en este momento es preliminar, habrá actualizaciones”, informó el Departamento de Policía de Nueva York en Twitter.

Please avoid the area of 3rd Avenue & 39 Avenue in Manhattan due to a vehicle collision involving multiple pedestrians. Information at this time is preliminary, updates to follow. pic.twitter.com/GZLKgMyZUK