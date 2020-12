https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.12.2020 - Última actualización - 21:38

21:36

En estos términos el diputado provincial se refirió a la necesidad de que el titular del Ministerio de Seguridad de la provincia intervenga personalmente para hacer frente a la difícil situación por la que atraviesa la ciudad en materia de seguridad.

Proyecto de Comunicación Fabián Palo Oliver: "Es urgente que el Ministro Saín se acerque a la ciudad de Santo Tomé" En estos términos el diputado provincial se refirió a la necesidad de que el titular del Ministerio de Seguridad de la provincia intervenga personalmente para hacer frente a la difícil situación por la que atraviesa la ciudad en materia de seguridad. En estos términos el diputado provincial se refirió a la necesidad de que el titular del Ministerio de Seguridad de la provincia intervenga personalmente para hacer frente a la difícil situación por la que atraviesa la ciudad en materia de seguridad.

En este sentido, el legislador anunció que el próximo lunes ingresará a la Legislatura provincial un proyecto de comunicación por el cual se “solicita al Poder Ejecutivo provincial, en la persona del Gobernador Omar Perotti, que disponga la urgente intervención del Ministerio de Seguridad en la ciudad de Santo Tomé. Asimismo, le solicita que dé instrucciones al Ministro de Seguridad para que se reúna personalmente con las autoridades políticas santotomesinas”.

“Hace un año que la intendenta Qüesta está solicitando una audiencia con el Ministro y jamás fue recibida, en un contexto donde la seguridad pública es de absoluto caos. La reciente fuga de presos de la Comisaría 12 puso nuevamente sobre el tapete un problema que venimos anunciando desde hace tiempo: la superpoblación de las dependencias policiales y el consiguiente estado de hacinamiento de las personas privadas de su libertad alojadas en ellas. Todo esto, a pesar del compromiso asumido por funcionarios de ese ministerio en torno a una pronta solución”, sostuvo Palo Oliver.

Más adelante puntualizó: “La sucesión de notas, gestiones y pedidos realizados desde el gobierno municipal a lo largo del último año, hacen que la situación no pueda dilatarse más. Los funcionarios que han intervenido, en su gran mayoría, no tienen ningún poder de resolución y eso ha ocasionado que la situación no haya avanzado hacia una solución.

Entiendo que la gravedad del escenario que le toca vivir a ciudad amerita que detrás del reclamo que lleva adelante el gobierno municipal, asumiendo la representación de toda la ciudadanía y de las entidades intermedias en general, se encolumnen también todos los sectores políticos, sin distinción de ningún tipo. Que nadie se esconda”.

Por último, el legislador provincial afirmó: “Es urgente que el Ministro Saín se acerque a la ciudad de Santo Tomé. Desde la Legislatura vamos a hacer el pedido pertinente para que el gobernador instruya al Ministro en el sentido de abrir un canal de diálogo directo entre él y la Intendenta Qüesta. Creemos que la situación lo exige”.