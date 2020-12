Shia LaBeouf, el actor de "Transformers", fue denunciado por violencia de género

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La demanda la realizó la cantante FKA Twigs, exnovia del actor y director.

Shia LaBeouf fue denunciado este viernes por “incesante abuso” en la relación que mantuvo con la cantante inglesa FKA Twigs. La demanda la presentó la joven exnovia del actor en una corte de Los Ángeles y entre los cargos figuran ataques sexuales, físicos y emocionales.

La cantante, cuyo nombre verdadero es Tahliah Debrett Barnett, denunció que los hechos ocurrieron en 2019 durante un viaje que hicieron en una zona desértica de California. En este contexto, según FKA Twigs, el protagonista de “Transformers” intentó ahorcarla mientras ella dormía.

Además, expresó que durante el regreso del viaje en auto, LaBeouf la amenazaba con chocar si ella no le decía que lo amaba. Durante una parada que hicieron en una estación de servicio, ella intentó alejarse del auto pero el actor la obligó a volver al auto.

En el escrito la artista de 32 años también detalló que fue el actor mantuvo relaciones con ella a sabiendas de que tenía una enfermedad de transmisión sexual, que efectivamente le contagió.

Con esta denuncia, FKA Twigs espera “generar conciencia de las tácticas que las personas abusivas usan para controlarte y sacarte tu libre albedrío”. Ya existe una denuncia previa por violencia de género por parte del estadounidense hacia su también exnovia Karolyn Pho.

En diálogo con The New York Times, que fue el medio que publicó la noticia sobre la denuncia, el actor expresó: “No estoy en posición alguna para decirle a alguien como mi comportamiento los hizo sentir. No tengo excusas para mi alcoholismo ni mis agresiones, solo racionalización. He sido abusivo conmigo mismo y todos a mi alrededor por años. Tengo un historial de hacerle daño a la gente más cercana a mí. Me avergüenzo de esa historia y apenado por aquellos a quienes dañé. No hay mucho más que pueda decir”.

Al margen de sus problemas de alcoholismo, también tuvo problemas diplomáticos. En enero 2017 no solo fue arrestado por alteración del orden público, intoxicación pública y obstrucción de la justicia en en Savannah, Georgia, mientras se encontraba filmando “Peanut Butter Falcon”, si no que tuvo disturbios con el mismismo Donald Trump. Fue arrestado tras involucrarse en un altercado por la instalación artística contra el presidente, “He Will Not Divide Us” (él no nos divirá, en inglés) que montó en Nueva York y que posteriormente fue removida.

Además, el pasado mes de octubre, fue denunciado por delitos menores de agresión y robo. Los fiscales alegan que el actor, de 34 años, peleó con un hombre llamado Tyler Murphy y se llevó su sombrero. Los cargos fueron presentados el 24 de septiembre por el incidente ocurrido el 12 de junio.

LaBeouf, quien se volvió famoso cuando era adolescente en el programa de Disney Channel show “Even Stevens”, es conocido por sus papeles en “Transformers” de 2007, “Indiana Jones and the Crystal Skull” (“Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”) de 2008 y “Honey Boy” (“Honey Boy: un niño encantado”), del año pasado, una película sobre su relación con su padre en la que también es guionista.