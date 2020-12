"Promesas vacías": la reflexión de Greta Thunberg, a cinco años del Acuerdo de París

A pocas horas de conmemorarse el quinto aniversario del Acuerdo de París sobre el clima, la activista sueca Greta Thunberg criticó los "objetivos hipotéticos y lejanos" y las "promesas vacías" de los gobiernos, reiterando su llamado a una acción inmediata. Esta petición la realizó en el marco de una nueva jornada de su movimiento Fridays for Future.

Desde la firma del acuerdo, el 12 de diciembre de 2015, "han pasado muchas cosas, pero la acción necesaria aún no es visible en el horizonte. Seguimos yendo en la dirección equivocada", explicó la adolescente de 17 años, en un video de tres minutos publicado en sus redes sociales.

"Se fijan objetivos lejanos e hipotéticos, se pronuncian grandes discursos pero, cuando se trata de la acción inmediata que necesitamos, estamos siempre en negación completa y perdemos tiempo con nuevas escapatorias, palabras vacías y contabilidad creativa", aformó la joven.

Los 27 países miembros de la Unión Europea acordaron el viernes aumentar su objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero para 2030, con el objetivo de, "al menos el 55 por ciento", con respecto al nivel de 1990, frente al 40 por ciento propuesto hasta ahora.

A pesar del compromiso firmado en París de limitar el calentamiento por debajo de 2 grados centígrados, y si es posible 1,5ºC, en comparación con la era preindustrial, el mundo sigue avanzando hacia 3ºC, advirtió por su parte la ONU el miércoles.

Naciones Unidas subrayó que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la pandemia de covid-19 tendría un efecto "insignificante".

El movimiento ambientalista que lidera Greta reclama que el objetivo de 1,5ºC sea el único elegido, considerándolo como "no negociable".

My name is Greta Thunberg and I am inviting you to be a part of the solution.



As #ParisAgreement turns 5, our leaders present their 'hopeful' distant hypothetical targets, 'net zero' loopholes and empty promises.⁰⁰

But the real hope comes from the people.⁰

#FightFor1Point5 pic.twitter.com/o9mmFuIoyI