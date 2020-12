Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llegan cartas

¿Quién se preocupa por el uso sanitario de los cajeros automáticos?

DR. CLAUDIO E. GERSHANIK

Se está planteando seriamente cuál será el control sobre la higiene en los usos de los tragamonedas en los Casinos habilitados.

Obviamente es un problema importante ya que el teclado de dichas máquinas será utilizado en forma continua por muchas personas.

Sin embargo hay otro teclado que es utilizado por mucha más gente que el del Casino y es el de los Cajeros Automáticos de todos los Bancos. Cada vez son más las funciones de estos cajeros para limitar el acceso personal al Banco y eso es correcto. Pero no hay ninguna forma de limpieza de los teclados y todo depende de que el usuario lleve su propio sanitizante.

¿Cuánto puede afectar la rentabilidad de los Bancos que en cada cajero coloquen un dispensador de sanitizante así el usuario puede utilizarlo antes y después de realizar la gestión?

Tengamos en cuenta que no solo el COVID 19 se transmite por el contacto en dichos teclados por lo que el uso del sanitizante es una cuestión de Salud Pública Amplia.

Carta abierta al gobernador

LILIANA RUT SÁNCHEZ

Soy jubilada docente y le exijo al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, reparar la situación generada en los haberes del mes de noviembre del año en curso, por descuentos indebidos en su recibo de sueldo y que se resuelva a la brevedad esta irregular situación generada por la Mutual AMEP en mi salario, de la cual nunca fui socia.

Paso a detallar: 790 SOC. MUT. EMPL. PUB. 2A CIR. - CTA. SOC. 300,00

791 SOC. MUT. EMPL. PUB. 2A CIR. - SERV. 11.735,30

874 AMEP 435,00

Solicito una urgente investigación de las causas que la generaron. Resulta inadmisible que se realicen descuentos en mi salario sin mi previa autorización. Por lo tanto, exijo el urgente reintegro de lo descontado.

Considerando que dicha institución -Mutual AMEP- debió presentar la información correspondiente para que se proceda a descontar de mis haberes los códigos 790 / 791/ 874, con documentación respaldatoria, entiendo que es necesario que se proceda ante la Mutual AMEP, ya que debe haber presentado documentación falsa porque nunca me asocié a dicha mutual.

Como gobernador del pueblo santafesino tiene el deber, ante casos de fraude, de proteger el salario y dar transparencia a la gestión pública.

Espero una urgente solución. Desde ya, muchas gracias.

Ayuda urgente

LAURA PEREYRA DE B° SAN LORENZO

"Tengo a cargo una persona muy discapacitada y nietos, a los que estoy criando. Por este medio, me dirijo al señor gobernador, para solicitarle que, por favor, reparta cada semana, seguido, la bolsa de alimentos, con mercaderías... Hay personas, como en mi familia, que nos hace mucha falta. Somos 14 en general, entre nietos y demás; y no tienen trabajo. Se la rebuscan cortando yuyos, pero igual hace falta el pan, fideos, etc. No importa si no nos mandan panes dulces, pero sí necesitamos para comer, por favor, señor gobernador. Barrio San Lorenzo necesita de su ayuda. Muchas gracias".

Se relajaron los cuidados

RAÚL ACEVEDO

"El domingo fui a los cajeros de dos bancos de bulevar y ambos estaban sin plata. Eso, además de la mugre que hay en su interior. Cuando empezó la pandemia los limpiaban en forma diaria. La situación se prolongó seguramente hasta el miércoles, porque con el feriado largo nadie hace nada y menos que menos la limpieza. Nadie controla nada en esta bendita ciudad de Santa Fe. Estamos en pandemia y parece que todos se olvidaron. Hasta he notado que en las reparticiones públicas ya no están las alfombras con productos químicos, para desinfectar las suelas de los zapatos".

Funciones municipales

HÉCTOR ALARCÓN

"Me pregunto ¿qué función cumplen el municipio santafesino y el Concejo municipal? Las tareas básicas, recolección de basura, barrido y limpieza, están privatizadas. Los juegos en las plazas, se compran por licitación. Apenas, lamentable, es el mantenimiento de plazas, paseos y de las playas santafesinas. Las tareas de bacheo, de hormigón y asfalto estuvieron suspendidas durante todo el 2020. La planta asfáltica no funciona por falta de materiales; ídem con el cemento. De alumbrado público, mejor ni hablar. No hay llamados a licitación para la compra de focos. Hay parvas de reclamos pendientes... Con el tema de los controles de tránsito, no se ve un inspector por ningún lado... La oposición ¿qué hace?, ¿mira para otro lado?".

Actualizar las restricciones

UN LECTOR

"Quiero pedirle al diario si puede publicar una síntesis aclarativa de la reglamentación vigente, en cuanto a las restricciones impuestas por el tema del coronavirus. Realmente la gente -y me incluyo- está muy confundida respecto de cuál es la normativa vigente, cuáles son las restricciones que están en pie; y en cuanto al tema de la circulación en la provincia y en el país. Realmente está todo muy confuso. Los mismos funcionarios largan información contradictoria entre sí. Así que por favor, al diario El Litoral, ¿podría hacer un artículo referido a este tema y explicarnos detalladamente qué es lo que está vigente y qué no?".