El Turco García reconoció que tiene un hijo extramatrimonial

El ex participante de "Masterchef Celebrity" sorprendió con sus declaraciones y contó qué hizo su pareja Mariela Prieto tras saber la noticia.

El Turco García se ganó el cariño de la gente y alcanzó una gran popularidad gracias a su participación en "Masterchef Celebrity". Aún triste por haber quedado afuera del reality culinario, el ex futbolista expresó sincero: "Estaba diez metros bajo tierra. Con el tema de mi adicción yo estaba para morirme... ¿Y qué pasó? Me recuperé gracias a mi señora que es el sostén de todo. Esto de MasterChef me cayó del cielo".

Además en "Taxife" con Roberto Funes Ugarte en Telefe, El Turco contó que tiene seis hijos y siete nietos. Luego, lanzó inesperadas declaraciones que dejaron a la audiencia boquiabierta: "Tengo cuatro (hijos) con la primera (pareja), uno con Mariela (Prieto, pareja actual) y otro nene más que se llama Rafael que... bueno...".

En ese momento, García explicó que el niño nació fruto de una relación extramatrimonial. Al ser consultado por la reacción de su actual esposa, Mariela Prieto, concluyó: "Lo hablé con mi señora y lo aceptó. Un hijo extramatrimonial que ella aceptó como uno más de la familia. Una crack".