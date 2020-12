Israel anunció que inició relaciones diplomáticas con Bután

Israel anunció este sábado (12.12.2020) el establecimiento de relaciones diplomáticas con el reino de Bután, ubicado en el este de la cordillera del Himalaya.

Historic day!

Today 🇮🇱 & 🇧🇹 established formal diplomatic relations. I was honored & excited to be part of this historic moment & to sign the official note. This agreement will open up many more opportunities for cooperation for the benefit of both our peoples 🇧🇹🤝🇮🇱 pic.twitter.com/OBD8esreZQ