Oscar Martínez: "Elegimos ser proactivos en un contexto de gran incertidumbre"

El diputado del Frente Renovador-PJ hizo un balance de su primer año como legislador. Habló sobre las iniciativas que presentó y sobre los temas pendientes para el 2021 . También se refirió a su relación con el gobernador Perotti.

-¿Si tuviera que definir brevemente el año que está finalizando, como lo haría?

Sin lugar a dudas este año quedará en la historia, no solo de la provincia, sino del país y del mundo. La pandemia que vivimos es un hecho social total, donde ningún habitante del planeta pudo evitar ser afectado. En nuestro país se vio doblemente agravada la situación por la realidad económica y social que veníamos padeciendo. En este marco de dificultades e incertidumbres, era muy importante marcar un rumbo y buscar certezas en un horizonte que no las tenía. Ser proactivo y propositivo en un contexto de gran confusión fue el camino que elegí. De alguna manera los santafesinos tenemos experiencias en situaciones difíciles. Con las inundaciones por ejemplo, aprendí que la sociedad valora y necesita que los dirigentes nos pongamos al frente para abordar los senderos que nos hagan transitar y superar los momentos complicados.

-En cuanto a su primer año como legislador provincial, y teniendo en cuenta esta complicada situación ¿cuáles fueron los ejes principales de su gestión?

La verdad es que la pandemia cambió todas las prioridades. A los tres meses de haber asumido nos encontramos con una realidad que nadie podía haber imaginado. Entonces, como le decía antes, tomamos una actitud propositiva y proactiva teniendo como meta primordial colaborar con el gobierno provincial otorgándole herramientas desde la Legislatura para enfrentar la pandemia lo mejor posible. En este marco nuestra tarea se abocó en primer lugar a temas que consideramos esenciales para atravesar la crisis. Algunos de ellos en realidad eran proyectos en los que habíamos trabajado mucho antes de la pandemia, incluso que ya habíamos presentado en distintos ámbitos y que con esta situación adquirieron mayor relevancia y sobre todo mayor urgencia. Asistencia a los sectores más vulnerables, educación, conectividad y seguridad podría decirse que fueron para nosotros los ejes centrales de este año legislativo.

-Y dentro de esos ejes que menciona, ¿cuales fueron las iniciativas que desde el Frente Renovador propuso para colaborar con el Ejecutivo provincial?

Mire, respecto a la asistencia a los sectores más vulnerables propusimos por ejemplo la actualización del monto de la Tarjeta de Ciudadanía por Ley, y con un monto razonable a estos tiempos, para que sirva para atender a los sectores vulnerables pero sin clientelismos ni intermediaciones. También pedimos la actualización de los montos otorgados por la Ley 5110 y una inclusión mas abarcativa de todos los sectores vulnerables. Lamentablemente estos proyectos quedaron en comisiones y están pendientes de aprobación. Por otro lado, como todos sabemos, con la pandemia se acrecentaron las desigualdades en materia educativa. El derecho al acceso a la educación se vio afectado, y convengamos que la educación es una actividad esencial. Por eso en abril presentamos un proyecto para el acceso a la conectividad de los sectores más vulnerables que consistía en la entrega de dispositivos electrónicos e internet gratis para docentes y alumnos. También presentamos una iniciativa para otorgarles créditos a los y las docentes para la compra de dispositivos electrónicos, para que sean utilizados en su tarea con los alumnos y alumnas. Ambos proyectos fueron aprobados hace unas semanas, lo que aún en la demora, nos parece importante tenerlos para el ciclo lectivo 2021 porque como vienen las cosas seguramente será llevado adelante de manera mixta, presencial y virtual. Reconozcamos que este año la educación sobrevivió gracias al esfuerzo de docentes y padres que sostuvieron la educación virtual con los datos de sus celulares.

En lo que respecta a la conectividad, en mi paso como Director de la empresa estatal ARSAT, pude entender que así como doscientos años atrás el progreso, el federalismo y la igualdad se vincularon al desarrollo del ferrocarril y en el siglo pasado a las rutas y autopistas, hoy la igualdad 3.0 y el federalismo 3.0 pasa por internet. Tal vez la consecuencia positiva de la pandemia sea, que esto que predicábamos en soledad en la campaña 2019, porque ni siquiera estaba en la agenda política, con el comienzo de la pandemia todos entendieron lo que significa la conectividad. Y hasta el propio Gobernador lo tomó como política de Estado, lo cual es muy positivo, y ahora tenemos que avanzar para que el sector público y el sector privado puedan coordinar acciones para dar internet de calidad en cada rincón de la provincia.

Y en cuanto al eje de la seguridad, en esta idea de ser proactivos en la pandemia estuvimos muy atentos a lo que pasaba en ese ámbito y denunciamos con mucho énfasis la liberación de presos condenados por delitos graves bajo la excusa del COVID, situación que ha motivado que miembros del Poder Judicial hoy estén bajo procesos de pedidos de sanciones y que motivaron también la reacción de la Cámara de Diputados creando el Observatorio de Víctimas de Delitos y sus Familiares, proyecto de mi autoría, que llevé adelante con el asesoramiento de Sergio Massa, quien lo puso en marcha en el Congreso Nacional.

-Cómo le resultó este primer año dentro de un interbloque justicialista formado por legisladores de tan diversos orígenes? Y con qué "versión" del gran paraguas del Justicialismo se identifica mirando a las próximas elecciones de medio término?

Claramente quiero representar al sector del Justicialismo que trabaja para cerrar la grieta, y no para ensancharla. Ese justicialismo que entiende que el campo no es enemigo de la industria y que la mejor política social que podemos tener es la de la educación y el trabajo. El peronismo logró construir mayorías electorales cuando aceptamos la unidad en la diversidad, cuando entendimos que el pensamiento único nos llevó no solo a la división sino también a equivocarnos mucho. Me identifico con un peronismo democrático y el Frente Renovador a nivel nacional y 100% Santafesino formando parte del Frente en la provincia, tienen como objetivo representar esa visión del peronismo. En cuanto al futuro la idea de nuestro espacio es tratar de expresar en las urnas a ese peronismo y a ese sector de la sociedad que entiende que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino y que para un santafesino no hay nada mejor que otro santafesino. Por eso el Frente Renovador va a presentar listas en toda la provincia, porque tenemos valiosos y comprometidos dirigentes en las distintas ciudades y pueblos que comparten nuestra visión de un justicialismo democrático y moderado.

-¿Como describiría su relación con el gobernador Perotti teniendo en cuenta que, aunque no provienen del mismo sector del justicialismo, usted formó parte de la alianza que llevó a Perotti al gobierno?

Con el gobernador nos une una relación cordial y sincera. Él sabe que somos una expresión del justicialismo que puede aportarle ideas y creatividad para superar los difíciles momentos que atraviesa la provincia. La verdad es que creo que él entiende que, aunque con algunos matices, queremos lo mismo, y eso es que la provincia sea económicamente próspera, socialmente justa y políticamente federal. Yo estoy muy agradecido con él por ejemplo de que haya aceptado nuestra sugerencia para que Osvaldo Miatello sea el Secretario de Transporte. También que haya implementado el Boleto Educativo Gratuito , una de nuestras grandes luchas desde el año 2013. Él sabe que puede contar con nosotros, siempre respetando nuestra identidad, así como contó en la campaña del Frente Juntos, de la que el Frente Renovador formó parte y trabajó mucho para que el justicialismo volviera a gobernar la provincia.