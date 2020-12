https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los 49 años, el galés llegó a los 100 partidos y decidió abandonar el arbitraje internacional. Durante 17 años construyó una carrera ejemplar, transformándose en un referente mundial inequívoco.

Nigel Owens El retiro, de "Mr.Referee"

Nadie debería dudar que el galés Nigel Owens es mucho más que el referee con más partidos internacionales dirigidos en el ámbito del rugby. Llegó a su centésimo test días atrás, cuando de manera impecable condujo Francia-Italia, en París, en el marco de la Autumn Nations Cup 2020.

Pues bien, inmediatamente después decidió que su carrera de 17 años había llegado al final. Momento más que oportuno para recordar que su debut data de febrero de 2003, cuando controló Portugal-Georgia, en Lisboa.

* "Nadie tiene el derecho divino de continuar para siempre. Llega un momento en el que es hora de seguir adelante para que el arbitraje internacional llegue a su fin ahora; salir en 100, es un buen momento para hacerlo", afirmó al comunicar su decisión.

* "No voy a estar presente en la Rugby World Cup 2023, no quiero. Todavía espero ser árbitro en el Pro 14 y localmente en Gales esta temporada y tal vez también la próxima. Seguiré arbitrando en el juego de la comunidad, porque cuando eres muy afortunado de sacar tanto provecho de algo, creo que es muy importante que también le devuelvas algo", agregó.

* "También asumiré un rol de entrenador en el área Referato de la Welsh Rugby Union, ayudando a algunos de nuestros talentosos jóvenes que tenemos en el país. Actualmente contamos con cinco referees en el nivel Pro 14, por lo que será emocionante ayudarlos a progresar más, así como a nuestros otros árbitros masculinos y femeninos que están por venir ", precisó.

* "No he arbitrado para alcanzar hitos, pero obviamente cuando suceden, como cuando consigues tu primer cap, es algo muy especial. Cuando logré mi 50° match internacional en Dublín, fue el último partido de Brian O'Driscoll con la camiseta de Irlanda. Por ende, fue una ocasión bastante especial y, a medida que pasan los años, tu objetivo es ir a una RWC y luego a otra..."

* "Tuve la fortuna que tras la RWC Japón 2019 y el Six Nations 2020, cuando cumplí 98 juegos, obtuve la oportunidad de sumar dos más y de ese modo llegar al centenar. Estoy muy orgulloso de haberlo logrado; pero lo más importante es que hice que mi familia y mi comunidad se sintieran orgullosas, lo que creo que es mucho más importante", reflexionó.

* "Estoy seguro de que es algo que agradeceré más cuando tenga tiempo para pensar en ello, ¡quizás incluso vea la final de la RWC 2015 algún día!... Hablando en serio, creo que es importante establecer metas, pero realistas: dar cada paso y un tiempo y luego establecer uno nuevo".

* "La gente me pregunta: ¿qué elegirías, arbitrar la final del Mundial o ver a Gales en esa final ?. Es una pregunta muy fácil: ver a mi país en la final. Estuvimos tan cerca de llegar en 2011 y 2015.... Tu país siempre es lo primero, sea cual sea el deporte que practiques, pero lo mejor que puedo hacer fue llegar a ser árbitro allí y fue un privilegio y un honor representar a mi país, a mi comunidad y a todos los involucrados en el arbitraje y el rugby galés en ese escenario", afirmó con satisfacción.

* "Tengo muchas personas a las que agradecer: a Clive Norling, quien fue el Gerente de Referees de la WRU que me dio mi primera oportunidad; a Derek Bevan, que fue mi entrenador durante años y otras personas me ayudaron de maneras diferentes. A Bob Yeman y Clayton Thomas; a personajes como Alyn West en Llanelli & District".

* "El referato es un proceso continuo y aprendes algo de todos los que te ayudan, entrena o evalúa a lo largo de los años. Estoy muy agradecido con tanta gente diferente, le debo mucho a la gente del rugby y del deporte y quiero ayudar a asegurar que Gales siga siendo una gran nación de árbitros, como siempre lo ha sido".

* "Mi educación también tuvo una gran influencia en mí. El humor y el galés son una gran parte de lo que soy. Estaba en el escenario en Mynyddcerrig Club a los 14 años, haciendo comedia stand-up y hablé en público con el movimiento Young Farmers. No hay duda de que el grounding ayudó a mis habilidades de comunicación como referee", puntualizó.

La inclusión en el rugby

Obviamente, en medio de una decisión tan especial, World Rugby no podía dejar de consultarlo sobre su visión en cuanto a la inclusión en este deporte, atendiendo a que mucho tiempo atrás, Nigel Owens había hecho público su condición de homosexual.

* "A menos que se te permita ser tú mismo y ser feliz contigo mismo, no puedes disfrutar de la vida ni ser lo mejor que puedes ser. Es importante que todos nos traten igual y que se nos juzgue por nuestro carácter y nada más. No en el color de tu piel, tu sexualidad, creencias religiosas o de donde vengas", respondió.

* "Esos problemas obstaculizaron mi vida mientras crecía y me pusieron en un lugar muy oscuro durante un período bastante largo en mi adolescencia y principios de los 20. Pero tuve una segunda oportunidad en el rugby: se me permitió ser quien soy y creo que es muy importante que todos obtengan esa oportunidad", agregó.

* "Para mí, uno de los valores y la ética más importantes del rugby es el valor del respeto. Creo que la sociedad actual carece de respeto en general; pero creo que los valores del rugby se respetan más que cualquier otro deporte del mundo. No podemos tomar el terreno moral, ya que hay muchas cosas en las que el rugby puede mejorar, pero una cosa es segura, lidera en inclusión, diversidad, juego limpio e igualdad para todos y eso es algo que estoy muy orgulloso de ser parte", concluyó.

Sabiduría compartida

* "Yo le diría a cualquier jugador joven, en particular a aquellos que tienen la ambición de llegar al escenario internacional y no lo logran por alguna razón diferente, que el arbitraje es sin duda la mejor opción", aconsejó.

* "No cambiaría nada: he viajado por todo el mundo durante la mayor parte de los últimos 20 años; he jugado un pequeño papel en algunas de las mejores ocasiones del rugby y tú también podrías ser parte de eso si tomas el silbato. Estamos aquí para apoyarte. No te arrepentirás si es algo que disfrutas y te apasiona. No es para todos, pero con mucho tiempo y esfuerzo, puede ser muy divertido, así que animo a cualquiera a darle una buena oportunidad ", aludió con esmerada convicción.

Notable

Nigel Owens no solo sumó 100 partidos internacionales como referee; sino que además fue en 101 ocasiones árbitro asistente; mientras que 9 veces ofició como TMO. Esto eleva a 210 sus presencias en ese ámbito. Arbitró 19 partidos en 4 Rugby World Cups; 21 en el Six Nations y recibió el premio como Mejor Referee del Año en 2015.

Desde Gales

El presidente de Welsh Rugby Union, Rob Butcher, se refirió a la trayectoria de su destacado compatriota.

* "Es un logro fantástico para un referee llegar a 100 partidos internacionales. Además, Nigel siempre ha sido y sigue siendo un fantástico embajador del rugby galés en todo el mundo. Es un modelo a seguir para muchos, no solo por su arbitraje sino por su comunicación y la forma en que conduce todos los aspectos de su vida".

* "Junto con la mayoría de las naciones que juegan al rugby, necesitamos seguir reclutando árbitros, y quién mejor que Nigel para inspirar a los futuros oficiales de partidos de Gales. Puede que no llegues tan lejos como te gustaría como jugador. Si ese es el caso, ¿por qué no intentar arbitrar? No necesariamente a nivel internacional, pero cualquiera que sea su estándar ", finalizó.