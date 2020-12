Último eclipse total de sol en Argentina en los próximos 28 años

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El eclipse de este lunes tendrá una duración de 2 minutos. En Santa Fe se verá en un 63%, mientras que en el centro de Río Negro y Neuquén se podrá apreciar de manera plena.

Los eclipses se calcularon en la antigüedad, son sistemáticos. Por eso este lunes 14 de diciembre para los fanáticos y aficionados a la astronomía (y también para el que no lo es), no será una jornada más. Se producirá el último eclipse total de sol hasta el 2048. Sí, deberán pasar 28 años para tener un evento de características similares en nuestro país.

"Este eclipse de sol es total y sucederá en una franja de 100 kilómetros pasando por el centro de la provincia de Neuquén y Río Negro", explicó Jorge Coghlan, presidente del Centro de Observadores del Espacio (CODE) y referente del tema en Santa Fe y la zona, quien atendió gentilmente a El Litoral. "Empieza en el Océano Pacífico, pasa por Chile, Argentina en el sur y termina casi llegando a las costas de África. Todos aquellos que están por debajo, hacia el sur o hacia el norte de la franja de 100 kilómetros, tendrán un eclipse parcial".

"Acá en Santa Fe, estamos hacia el norte del eclipse. Tendremos una parcialidad donde el momento de mayor ocultamiento del sol con la luna, será de un 63%. El evento será pasado el mediodía (a las 13.15 horas), no es muy importante para nuestra zona porque no se produce ningún cambio visible en el ambiente. La luz del sol será casi la misma, es decir que quien no sepa, no se dará cuenta que hay un eclipse, que además será corto, porque durará dos minutos", detalló Coghlan.

Según el especialista, "no se va a producir una oscuridad absoluta. En el sur, el cielo se pondrá apenas como si fuera una especie de finalización de crepúsculo. Lo que nos tiene preocupado es el tiempo atmosférico en dicha zona, que es muy variable en esta época. Se habla de nubosidad o incluso pequeñas lluvias, vientos bastantes fuertes de unos 40 km por hora, lo que puede perjudicar las filmaciones y observaciones que se intenten hacer, debido a que los instrumentos que se usan son muy sensibles".

Code cerrado

"Desde el CODE –aclaró Coghlan- no haremos ningún tipo de actividad. No estamos en condiciones edilicias, porque tenemos el predio cerrado; y además si uno convoca para un eclipse, pueden llegar entre 300 y 500 personas como pasó siempre y es algo incontrolable teniendo en cuenta la situación de pandemia que vivimos. Los telescopios son muy contaminantes, porque la gente se acerca, habla, lo toca, apoya el ojo en el ocular, no se lo puede rociar con alcohol porque se daña".

Eclipses pasados y futuros

Tal como fue descripto anteriormente, los eclipses se calcularon en la antigüedad. Por llamarlo de alguna manera, "ya todo está escrito", y se sabe cuándo, dónde y por cuánto tiempo se producirán estos eventos en el mundo. El año pasado hubo un eclipse total (breve en duración) que se pudo ver solo en Mendoza, San Luis, algunos lugares de Córdoba y el sur de Santa Fe.

Lo próximo más cercano a tierras argentinas, tendrá lugar el 4 de diciembre de 2021. Habrá un eclipse total de sólo 1 minuto en la Antártida, a unos 50 kilómetros de la Base Marambio.

Argentinos y chilenos tendrán que tener paciencia para nuevos eclipses totales que se puedan apreciar en dichas tierras con mayor nitidez. El 5 de diciembre de 2048 habrá uno de 3 minutos de duración, y el 12 de Agosto de 2064 ocurrirá otro, un minuto más largo.

Además del citado de 2021, los siguientes eclipses solares completos serán en: Indonesia y Australia (abril, 2023), EE.UU. y Canadá (abril, 2024), el sur de Europa y Groenlandia (agosto, 2026), y la mayor parte de África del Norte y Medio Oriente (agosto, 2027).