El histórico hombre fuerte de Unión en AFA, siempre "mimado" por Súper Manuel Corral y Ángel Malvicino, rompió el silencio en las últimas horas. "Con 42 profesionales, nunca habrá plata que alcance para hacer obras", asegura el referente de "Tate Campeón".

La dura postura de Marcelo Martín y Tate Campeón Unión, sin predio ni tribuna: "¡Pensar que vendieron por 6 millones de dólares!"

El Dr. Marcelo Martín, protagonista junto a ex dirigentes de un importante desprendimiento del oficialismo antes de las últimas elecciones que consagraron al presidente Luis Spahn en López y Planes, decidió crear su propio espacio político y jugó muy fuerte con el nombre. Lo bautizó "Tate Campeón" y durante este tiempo de pandemia generaron con hinchas, socios y seguidores diversos foros, disparadores y conferencias, todo siempre vinculado al día a día con Unión.

Esta semana, después de mucho tiempo en silencio (atravesó por algunas cuestiones personales y familiares en medio de la pandemia por causa del Covid-19), concedió una entrevista al programa ADN GOL en la 96.7 Radio Gol, respondió acerca de todos los temas y fundamentalmente hizo mención a los recientes dichos del propio presidente, en cuanto a la "no compra" del famoso predio para las divisiones inferiores por algunas complicaciones con el dólar. Además, el actual conductor volvió a dejar dudas cuando afirmó: "Si cobramos lo de Yeimar, haremos obras (?) en la tribuna sur del estadio".

-¿Qué sensaciones después de escuchar al presidente Luis Spahn con lo del predio?

-Lo del predio es una pena, porque es algo que analizamos muchas veces dentro de la Agrupación; es una obra estratégica para el futuro de Unión. Es lo que va a moldear a nuestros jugadores, no sólo en fútbol profesional, por supuesto, sino en todas las categorías formativas. Nosotros hoy, como club, estamos trabajando desorganizadamente, lo hacemos así desde hace muchos años.

-¿En qué sentido lo dicen?

-Tenemos un predio en Los Molinos; otro donde trabaja el plantel profesional junto con la reserva en Casasol; tenemos el Súper Manuel Corral, está la histórica "Tatenguita". Entonces, toda esta dispersión conspira contra un rendimiento deportivo bueno. El predio es la solución para todo éso. Yo lo discutía mucho, en la época que estaba en el club; es decir, lo discutía, lo conversaba, incluso con el cuerpo técnico de ese momento. Es el vaso comunicante entre las formativas y el profesionalismo. Si un técnico va al predio, ejemplo Azconzábal, para ver el trabajo de la quinta de AFA y se para 20 minutos a mirar la práctica...todos se sienten jerarquizados, porque puede ver el DT de arriba cómo funciona la quinta. Si un PF de inferiores puede ir a ver como entrena el comando físico de la primera, lo mismo; pero para ello debe darse una cercanía física de un trabajo con el otro.

-¿Tienen una postura oficial tomada dentro de "Tate Campeón" con lo del predio?

-Creemos y estamos convencidos en esta Agrupación, que el predio deportivo que Unión no tiene y sí tienen la mayoría de los clubes de la Liga, más tarde o más temprano nos van a marcar claras diferencias. Por eso es el gran desafío de Unión como institución. En lo particular, me puse muy contento cuando un directivo actual (N. de R.: Roberto Mernes en declaraciones a LT 9) aseguró públicamente que "en un mes Unión compraba el predio". En ese momento lo discutimos adentro y todos dijimos "Si esto pasa, todos tenemos que ser soldados de la causa", ayudar y tirar para adelante por el futuro de Unión. Ahora leo que el presidente lo descarta, o por lo menos lo posterga sin tiempos concretos, la verdad es que es una mala noticia para Unión. En el último año y en el último ejercicio de la CD, conforme a lo que nos dijeron y averiguamos nosotros por nuestros medios, vendió por más de 6 millones de dólares. Esto es algo que no pasó nunca en Unión que yo recuerde. Entonces, si éste no es el momento, uno se pregunta ¿cuándo será entonces ese momento?.

-Hubo una explicación técnica del ajuste del dólar para este impedimento. ¿Ustedes tienen nexo con alguien de adentro de la CD para saber dónde estaba ubicado ese famoso predio?

-Quiero decir que la relación buena la mantenemos, en términos personales, con gente de esta Comisión Directiva y de las agrupaciones opositoras en el Mundo Unión. Tenemos la idea central que esto no debe transformarse en un campo de batalla sino en un debate de ideas en ofrecer cuando llegue el momento, demostrar que se pueden hacer las cosas mejor. Escuchábamos a algunos amigos hablar de la zona de la Autopista, pero nunca con una precisión concreta.

-¿Y en cuanto a lo de terminar la tribuna?

-Me parece muy bueno si la termina, pero tampoco dice que va a terminar la tribuna. Queda ahí como algo difuso. En este tema de la tribuna, lo que le pido al presidente es que más que aclararlo, que lo concrete, porque es una obra postergada y hay una necesidad del unionista de dar por concluida esa etapa de la infraestructura en el club. Pero reitero, lo del predio es una picardía, una auténtica picardía...máxime con la plata que entró, lo que dejó la Copa Sudamericana. Se que hay dificultades porque el mundo los tuvo con esta pandemia, pero por contrapartida se pagaron por ATP los salarios, la TV siguió girando el dinero. El desequilibrio en el mensual no debe ser tan grande.

"Hay errores y creo que se pueden hacer las cosas mejor como decía recién. No es nuestra idea realizar críticas tan duras sino buscar mecanismos para que se corrija y para demostrarle a los unionistas que todo esto se puede hacer mejor" Marcelo Martín, Agrupación "Tate Campeón"