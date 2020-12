https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 13.12.2020 - Última actualización - 13:03

13:02

Recuerda públicamente lo que hicieron por escrito en el club Marcelo Martín: "Le pedimos a Spahn que no retire fondos"

En esa recorrida mediática de las últimas horas, el presidente Luis Spahn dijo que "el Balance que vamos a presentar será envidia de varios. Hay tres millones de dólares por cobrar". Además, admitió que analizó enviarle cartas-documentos a los clubes que le deben a Unión. Marcelo Martín por Radio Gol 96.7 fijó su postura.

-¿Qué piensa Tate Campeón de todo ésto?

-Yo entiendo mucho, entiendo mucho, pero la verdad que los jugadores se van y juegan en los otros clubes. Yo, la verdad, más que cartas documentos, lo que había que hacer es utilizar los elementos que los clubes tenemos a disposición. Vos debiste haber inhibido a San Lorenzo y Rosario Central para que no se reforzaran hasta tanto no le pagaron a Unión lo que le deben. Pero no porque esto sea un agravio ni nada por el estilo, sino porque en el fútbol lo establecimos así. Voy a contar algo: hace tres o cuatro años le quedamos debiendo 30.000 dólares a Racing por la mitad que habíamos comprado de Nelson Acevedo. Llego un día a AFA y Racing nos inhibió; entonces hablo con Víctor Blanco y me dijo "Sí, es así. Andá, tomáte el tiempo, dame cheques a 30 ó 60 días pero pagame, porque así como nosotros pagamos...cobramos". En estos casos la carta documento no existe...¿qué es la carta documento?. La carta documento es el pre-aviso del inicio de una causa judicial... A San Lorenzo y Central había que inhibirlos; no importa si uno es amigo o más amigo de otro club. Era defender los intereses del club. No estaríamos entonces con el discurso que el dólar cuesta 40, 60, 80 o lo que cueste. Si hubieses cobrado en tiempo y forma a Rosario Central y San Lorenzo no diríamos no al predio. Por lo menos tendríamos el terreno. Entonces, estaríamos todos los unionistas discutiendo hoy cómo ayudar con la estructura del predio. Estas son las cosas que no compartimos en Unión y creemos que se deben mejorar. Hay que cambiar.

-Se viene el nuevo Balance en Unión y ustedes elevaron por escrito un pedido por mesa de entrada en el club...

-Lo que nosotros le pedimos a Spahn es que no retire fondos. Porque precisamente, en el último Balance, al no haber sido actualizado ese monto, quedó a valores históricos...porque acá la discusión es lo que fuiste poniendo. Yo no tengo dudas y siempre lo dije: en momentos muy complicados de la vida de Unión, Luis hizo desembolsos económicos que nos permitieron funcionar. Esto no dejo de reconocerlo porque me parece que es una cuestión de gratitud importante. Lo que nosotros decimos desde "Tate Campeón" es que hasta tanto no se actualicen esos valores de aportes y los unionistas sepamos a cuánto responde esa acreencia, pedimos que no se formulen pagos. Lo hicimos por escrito y lo hicimos públicamente. Esto quedó como encriptado en el último balance, hasta tanto y en cuanto se especifique a cuánto asciende la deuda. No tengo noticias, a pesar que hicimos consultas por escrito, si ese procedimiento ocurrió. Supongo que así debe haber sido.

-¿Tienen alguna información si Spahn finalmente formuló retiros?

-No tenemos información y espero que no sea así. Acá hay que ser transparente absolutamente y cambiar este procedimiento. Me da pena decirlo. te soy sincero y me duele; porque es mi club y estamos mucho tiempo ahí adentro. Es tan fácil decir, adelante de todos, "puse ésto, ésto y ésto. Y también decir necesito retirar ésto, ésto y ésto". Hay que hacerlo, pero con los mecanismos institucionales previstos. Hay que hacerlo a la luz del día, entre todos, sin pelearnos. Hay que hacerlo bien, porque sino no sabemos en ¿cuánto estamos?...¿cuánto debemos?.

-Lo de las obras (?) en la tribuna sur depende de lo de Yeimar dijo el presidente...

-Con el tema Yeimar no queremos volver con cosas viejas. Nosotros ya hicimos un planteo público: se vendió por mucho menos que la cláusula de rescisión. Aún falta cobrar dinero. La cláusula decía dos millones de dólares limpios, de contado y efectivo. Se lo vendió por bastante menos y en plazos. Esto es lo que hay que corregir, además de ajustar políticas deportivas.