https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 13.12.2020 - Última actualización - 14:12

14:10

Demoras inadmisibles, decisiones que se discuten y una dependencia inevitable de los árbitros hacia lo que le indican desde arriba. El VAR llegó para quedarse, pero hay que mejorarlo urgentemente. Algunos creen que "trae más problemas de los que iba a solucionar".

Una realidad en el ojo de la tormenta El VAR: aceptarlo, pero exigiendo que sea constructivo, no deformativo Demoras inadmisibles, decisiones que se discuten y una dependencia inevitable de los árbitros hacia lo que le indican desde arriba. El VAR llegó para quedarse, pero hay que mejorarlo urgentemente. Algunos creen que "trae más problemas de los que iba a solucionar". Demoras inadmisibles, decisiones que se discuten y una dependencia inevitable de los árbitros hacia lo que le indican desde arriba. El VAR llegó para quedarse, pero hay que mejorarlo urgentemente. Algunos creen que "trae más problemas de los que iba a solucionar".

Por más que se opine lo contrario, se patalee o se alcen bien fuerte las voces de disconformismo, el VAR ha llegado para quedarse en el fútbol mundial. Por lo tanto, lo peor que puede pasar es que se desconozca la realidad. Hay que trabajar no sólo para admitirla sino para cambiar lo que está mal e intentar perfeccionarla con el fin de que el VAR cumpla con su cometido: imponer justicia en el fútbol.

Desde la Conmebol son claros en la enseñanza de la doctrina. ¿Qué es el VAR?, ¿en qué caso debe usarse?, ¿cuáles son sus reglas?

- Punto 1: "El árbitro asistente de vídeo (VAR) es un miembro del equipo arbitral con acceso independiente a las imágenes de la retransmisión del partido; el VAR puede asistir al árbitro únicamente en caso de que se produzca un "error claro, obvio y manifiesto" o un "incidente grave inadvertido" en relación con:

A) Gol/no gol;

B) Penal/no penal;

C) Tarjeta roja directa (no así la segunda tarjeta amarilla/amonestación);

D) Confusión de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado del equipo infractor)".

- Punto 2: "El árbitro siempre deberá tomar una decisión, es decir, el árbitro no podrá omitir una decisión y, posteriormente, recurrir al VAR para tomarla; podrá revisarse la decisión de permitir que prosiga el juego tras una supuesta infracción".

- Punto 3: "No se modificará la decisión inicial tomada por el árbitro a menos que la revisión de la jugada demuestre claramente que la decisión constituyó un error claro, obvio y manifiesto".

- Punto 4: "Sólo el árbitro podrá iniciar una revisión; el VAR (y el resto de los miembros del equipo arbitral) únicamente pueden recomendar al árbitro que esta se lleve a cabo".

- Punto 5: "La decisión final será siempre del árbitro, ya sea a partir de la información del VAR o después de haber realizado una revisión en el terreno de juego".

- Punto 6: "No hay límite de tiempo para el proceso de revisión, puesto que la precisión es más importante que la rapidez".

Sobre este último punto, está muy claro que ya sea a partir de una mejora en la tecnología, de una mayor agilización en los procedimientos o de algún tipo de protocolo que le brinde mayor rapidez, resulta inadmisible, perezoso y de una discontinuidad del juego que a veces resulta insoportable y que atenta contra cualquier propósito de tornar atractivo el juego y, por ende, el espectáculo. Prueba clara fueron las alevosas demoras en el primer tiempo del partido entre Bahía y Defensa, que obligaron a extenderlo por 15 minutos más. Pero además:

* Si el supuesto error del árbitro debe ser claro, obvio y manifiesto, ¿cómo se entiende que le otorguen el penal a Defensa (el toque a Bou en el pie) después de haberlo visto en más de una decena de oportunidades y sin que se observe claramente que la infracción existe?

* Si en una jugada en la que todavía no hay un acuerdo unánime como son las manos en el área, pero se dice que tiene que haber una ampliación del volumen del cuerpo y que si las manos están puestas por delante del cuerpo no deben tomarse en cuenta porque, de no pegar en la mano, la pelota pegaría en el cuerpo, ¿cuál es la regla o el concepto que se toma en cuenta para otorgar el penal?

* ¿Por qué si el fútbol es un juego de contacto en el que debe dimensionarse hasta qué punto ese contacto entre dos jugadores es visible y manifestamente comprobable que puede comprometer su estabilidad, aceptando que los toques y roces son una consecuencia del juego? (Jugada del penal que le cobran a River y que erra Borré, ante Nacional.

* ¿Cómo puede ser que no hayan sido más meticulosos con la jugada del supuesto gol que no le cobraron a Vélez, cuando el partido estaba 0 a 0 ante la U Católica?. El gol/no gol es la primera regla a tener en cuenta para la aplicación del VAR. Algunas imágenes no son claras, pero en otras se observa que la pelota entró. Al día siguiente, cuando jugó River, se analizó con la precisión milimétrica de barras la maniobra en la que se habilita a Zuculini. Pero no se hizo lo mismo en esta (quizás no se pudo).

Desembocamos en otra realidad: el VAR (o sea, la tecnología) es manejada por seres humanos. Por lo tanto, allí también persisten la interpretación y el defecto de incurrir en el error. "Está bien complicado", señalaron en el diálogo del VAR los que estaban revisando la jugada del "gol/no gol". "Para mí, una parte de la pelota está en la línea", dijo uno de ellos, sin que resulte indiscutible la apreciación por lo que la misma imagen mostraba.

En fin, aprender a convivir con una realidad que llegó para quedarse y que nadie puede disociar del fútbol que está y que se viene (dicen que el año que viene se implementará en los partidos del torneo local), instruir a los árbitros y exigir que sea constructivo y no deformativo de un deporte que es especial y que no se puede comparar con otros de manera tan liviana.