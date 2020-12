https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 13.12.2020 - Última actualización - 14:25

14:20

El director técnico de Colón analizó la derrota 2-0 sufrida frente a Gimnasia en la primera fecha de la zona Campeonato. Fue autocrítico, aunque no le "cayó" a sus jugadores por los errores individuales cometidos, los que le costaron la caída.

Copa Diego Maradona Eduardo Domínguez: "Nos duele perder de esta forma" El director técnico de Colón analizó la derrota 2-0 sufrida frente a Gimnasia en la primera fecha de la zona Campeonato. Fue autocrítico, aunque no le "cayó" a sus jugadores por los errores individuales cometidos, los que le costaron la caída. El director técnico de Colón analizó la derrota 2-0 sufrida frente a Gimnasia en la primera fecha de la zona Campeonato. Fue autocrítico, aunque no le "cayó" a sus jugadores por los errores individuales cometidos, los que le costaron la caída.

Antes que nada, y sinceramente lo expreso sin saber la razón, quiero hacer hincapié en algo que desde que retornó el fútbol después de tanto tiempo por la cuarentena, los medios periodísticos, pero sobre todo la gente, tiene que "sufrir" después de cada partido en el Brigadier López.

La predisposición del cuerpo de prensa del Club Atlético Colón es para destacar, pero de todas maneras, el enorme esfuerzo que hay que hacer para entender lo que, en conferencia de prensa manifiesta Eduardo Domínguez, es grandioso.

Ya sea por zoom, por Instagram o por cualquier otro instrumento, realmente desconozco los motivos por los cuales es por demás complicado descifrar las respuestas del entrenador sabalero, quien también pone de su parte la paciencia para que sus declaraciones puedan ser escuchadas lo más legibles posible.

Habrá que encontrarle la solución, porque el hincha merece todo el respeto, y a muchos de ellos les interesa saber qué opina el técnico o en algunos casos algún jugador, sobre lo acontecido minutos antes en el campo de juego.

Repito, no tengo idea de cuál será el motivo por el cual el audio es tan malo, tanto para escucharlo en directo a través de las emisoras radiales como para (en mi caso) desgrabar y transcribir lo que piensa y dice el protagonista. Pero es algo que no ha ocurrido en otros estadios en los cuales Colón ha jugado de visitante.

Dicho esto, los siguientes son los principales testimonios de Eduardo Domínguez tras la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata, mediante los cuales si bien no negó las equivocaciones cometidas por el equipo, tampoco le "cayó" a los errores puntuales de Burián y Bianchi en los goles con los cuales el Lobo se fue a La Plata con tres puntos fundamentales de cara al futuro en la zona Campeonato:

* "Cuando hay goles en contra es porque hay errores. No vamos a puntualizar, sabíamos lo que nos iban a venir a proponer, conocemos como juega Gimnasia, son fuertes en la pelota parada y con grandes ejecutantes".

* "En los primeros minutos no estuvimos finos, nos agarraron mal parados y nos quitó la confianza el gol. En el segundo tiempo salimos con una interpretación de juego pero nos convirtieron de movida. Fue un baldazo de agua fría. Después tuvimos chances, aunque fueron pocas. Nos duele perder de esta forma, se dio así y hay que pensar en lo que viene".

* "Gimnasia es un muy buen equipo y está con un envión anímico, lastimado por la pérdida que sufrieron. Eso los moviliza mucho más. En pequeños detalles y acciones mostraron que juegan muy bien. Nosotros nos debemos la forma de encontrar los caminos, porque cada partido es diferente".

* "Hay días en que nos despertamos bien y otros mal, no fue el día deseado, sobre todo en errores individuales, asumo la calentura del momento pero hay que seguir, tener el equilibrio necesario para saber que quedan cuatro fechas, que no puede volver a pasar esto".

* "Vamos a viajar a Buenos Aires a recuperar lo que perdimos en casa. Veníamos con un buen envión anímico y nos duele la forma en que perdimos".

* "Hay que hacer hincapié en no olvidarse de lo que nos trajo hasta acá. No éramos un grandioso equipo antes ni ahora somos los peores. Tenemos que trabajar con equilibrio como lo venimos haciendo, estamos formando un lindo grupo y hay que mirar para adelante".

* "Hay que recuperarse y seguir para adelante, lo bueno que hicimos para llegar hasta acá no se lo pudimos devolver a la gente, no me voy a quedar con esto. Esto no es Colón y nos vamos a recuperar, vamos a demostrar quiénes somos".

Wilson Morelo, otro que no estuvo en una buena tarde, pierde la estabilidad a pesar de que tenía dominada la pelota.Foto: Mauricio Garín

Bernardi: "Pagamos caro los errores"

Instantes después del partido, y todavía en el campo de juego, Christian Bernardi fue solicitado por la televisión para brindar su opinión sobre la caída 2-0 de Colón frente a Gimnasia: "Todo se dio por errores nuestros, por los cuales pagamos caro. La solidez era un fuerte del equipo y esta vez no lo sostuvimos. Pero estamos en carrera, esto recién comienza y quedan cuatro partidos. Hay que dar vuelta la página rápido, porque quedan chances por delante", señaló el mediocampista cordobés.

"Después del primer gol ellos se cerraron bien y esperaban para la contra. Cuando encontraron el segundo gol ya no le pudimos entrar. El partido en si fue parejo y seguramente en un ping-pong estuvo muy reñido, pero perdimos", concluyó Christian Bernardi.

Christian Bernardi intenta superar la marca a presión de los jugadores de Gimnasia. Si bien Colón tuvo un pasaje en el segundo tiempo en el que intentó empujar al Lobo sobre su arco, siempre dio la sensación de estar más activo el equipo visitante.Foto: Mauricio Garín

¿Qué pasó con Brian?

Si bien algunos entrenamientos hicieron prever que Brian Fernández no jugaría de titular contra Gimnasia, sí iba a estar formando parte de la delegación que desde el predio partiría hacia el Centenario para el primero de los cinco cotejos que Colón disputará por la zona Campeonato.

Pero el delantero finalmente no concentró junto a sus compañeros porque el viernes no asistió al entrenamiento. Lo que el atacante santafesino presentaba era un fuerte cuadro gastrointestinal. El diagnóstico fue confirmado por el Club Atlético Colón a través de sus redes sociales oficiales: "Brian Fernández presentó cuadro gastrointestinal en la jornada de ayer (por el viernes). El cuadro se agudizó por la noche con síntomas (dolor abdominal, cólicos y vómitos) por lo que quedó desafectado del partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata".

Otro de los futbolistas rojinegros que estuvo complicado y a punto de quedar afuera es Rafael Delgado. El defensor presentó síntomas relacionados al coronavirus el viernes, por lo que el sábado por la mañana se le realizó un hisopado para asegurar las razones de su malestar.

Finalmente, el análisis dio negativo y Colón lo reveló oficialmente: "El futbolista Rafael Delgado, presentó ayer (por este viernes) síntomas de congestión por lo que fue liberado del entrenamiento. Por precaución, se retiró a su domicilio y hoy (por este sábado) fue hisopado. El resultado del mismo fue no detectable, por lo que se suma al grupo de concentrados".

BAJO LA LUPA

Burián (3): máximo responsable del primer gol de Gimnasia al escapársele la pelota de sus manos y aunque en menor porcentaje, socio de Bianchi en el segundo.

Olivera (4): flojo partido del zaguero. Inseguro en la marca y tirando muchos pelotazos son destino. Fue reemplazado por el "Pulga" Rodríguez.

Bianchi (3): lo mismo que Burián pero en el segundo tanto visitante. Se confió y no cubrió la pelota de manera efectiva, algo que aprovechó Contín para marcar sin obstáculos.

Delgado (5): si bien defensivamente fue parte de la inseguridad mostrada por Colón, estuvo cerca de marcar dos veces mediante sendos cabezazos que se fueron afuera por muy poco.

Vigo (4): contagiado en la falta de seguridad a la hora de defender y desordenado cuando pasó al ataque.

Lértora (4): se lesionó promediando el primer tiempo y trató de aguantar lo más que pudo, pero la molestia lo condicionó física y mentalmente.

Aliendro (4): a excepción de algunos encuentros con Bernardi apenas empezado el partido, luego se fue apagando y terminó suplantado por Farioli.

Piovi (5): de lo único para rescatar. Fue quien más usó con efectividad su carril para tratar de inquietar a la defensa rival, aunque en muchos casos no hubo buena resolución.

Bernardi (4): lejos de su habitual movilidad y trascendencia en la faz ofensiva. Tuvo muchos minutos de juego sin tocar la pelota, y eso el equipo lo siente.

Chancalay (4): un par de remates desde afuera del área como para saber que Gimnasia presentó un arquero. Totalmente borrado en el segundo tiempo.

Morelo (4): debe ser muy complicado para un "9" tener que jugar un partido como jugó Colón. Se hace difícil recordar que haya recibido algún pase de un compañero.

Góez (4): ingresó por el lesionado Lértora apenas comenzado el segundo período y sufrió más de lo que jugó. Fue superado varias veces por el buen mediocampo de Gimnasia.

Rodríguez (5): intentó convertirse en la "manija" del equipo jugando unos metros más atrás que Chancalay y Morelo (después Sandoval), pero no siempre eligió bien.

Farioli (5): entró por Aliendro promediando el complemento y le dio algo más de movilidad al equipo, pero no tuvo el peso que requería el momento del partido.

Sandoval (5): tuvo un par de interesantes encuentros con Rodríguez y Bernardi, y hasta tuvo una chance dentro del área, pero justo llegó un defensor al cierre.

"Lo que pasó pocas horas antes del partido con Brian (Fernández y Rafael (Delgado) pudo haber influido en el ánimo del plantel. Somos personas que estamos todos los días juntos, compartiendo cosas y situaciones. Lo mismo que nos pasó con Facundo (Farías, positivo de coronavirus) que fue convocado a la Selección y al final se pierde todo". Eduardo Domínguez Director técnico de Colón