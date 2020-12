https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 13.12.2020 - Última actualización - 14:46

14:44

Tras la designación de Sebastián Svetliza como manager, se definió el resto del staff, con Diego Vicino, César Vázquez y Santiago Vesco. Resta saber sobre la chance de jugar Liga Argentina.

El martes será la presentación Tuosto, el primer convocado para refundar el básquetbol sabalero Tras la designación de Sebastián Svetliza como manager, se definió el resto del staff, con Diego Vicino, César Vázquez y Santiago Vesco. Resta saber sobre la chance de jugar Liga Argentina. Tras la designación de Sebastián Svetliza como manager, se definió el resto del staff, con Diego Vicino, César Vázquez y Santiago Vesco. Resta saber sobre la chance de jugar Liga Argentina.

Diego Vergara | deportes@ellitoral.com

Fueron muchos dias de reuniones, definiciones y un camino en común: refundar el básquetbol del Club Atlético Colón, a partir de la idea y el interés de un grupo encabezado por Carlos Fertonani.

Lejos de lo sucedido en 2019 y con renovación completa de referentes, la dirigencia tomó las riendas y políticamente se decidió a "meter mano" en un proyecto sustentable, con respaldo y a largo plazo. El que tiene ejes a corto y mediano plazo: volver a las fuentes, retomar los contactos de chicos y grandes hinchas sabaleros, sentido de pertenencia, búsqueda barrial y escolar, y empezar a trabajar.

Lo de la Liga Argentina, todavía no tiene definición desde Buenos Aires, luego de la presentación de la carpeta del proyecto general para competir y adquirir una plaza en la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC).

Para todo esto, el primer paso fue el de reunirse y trazar objetivos, para luego definir los roles. "Por supuesto que nadie quiere repetir lo del año pasado", deslizó Fertonani, quien reconoció su sentimiento por la institución y la idea de colaborar, prestando sus conocimientos y contactos para armar el grupo de trabajo estable y empezar a trabajar.

"No será un grupo cerrado, estamos por Colón y para Colón. Vamos a convocar a todos aquellos que hicieron grande al bàsquetbol sabalero. Este proyecto apunta a 5 años y una ambición de colocar al club en el lugar que se merece su historia", expresó a El Litoral y Radio Gol 96.7, al programa Somos Básquet "el Gigante Pepe Grandinetti", que se emite los miércoles de 19 a 20.

"Estamos muy entusiasmados, ojalá se nos de lo de la Liga Argentina, porque sería muy bueno para el básquet de la ciudad. Tuvimos muy buena llegada en Buenos Aires y estamos a la espera de las definiciones tras presentar la carpeta", expresó Sebastián Svetliza, definido en el rol de manager de Colon, tras su cargo de Director Deportivo de la Liga Argentina y ex DT del Centro Juventud Sionista de Paraná.

Svetliza realizó un interesante trabajo en el desarrollo de la actividad del básquetbol en Sionista, entidad que disputó 10 temporadas en la Liga Nacional y logró el campeonato TNA (hoy Liga Argentina) en la 2005-2006 y fue reclutador de varios jugadores, entre ellos, varios santafesinos.

En ese marco, el manager dijo que "siempre miré a Santa Fe como una plaza importante. Indudablemente que Unión es un referente en los ultimos años y se mantiene con un gran trabajo. Siempre han surgido jugadores muy interesantes porque el torneo local es muy competitivo. Por eso es que me sedujo el proyecto de Colón, ya que tenemos todo para trabajar como corresponde. Yo he venido varias veces y me impresionó siempre las instalaciones y era una lástima que no tuviera Liga. Pero bueno, el desafío es muy tentador y estoy muy entusiasmado con esto"

El gran regreso

Como se expresara de manera reiterada, Diego Tuosto fue el primer convocado para el staff de entrenadores del Club Atlético Colón. La idea es que se haga cargo de la primera división local, en búsqueda del retorno a la división A1.

"Vuelvo a Colón porque hay un proyecto serio; porque hay una decisión tomada, y porque es un desafío que me encanta. Estoy entusiasmado y confiado porque se lo que puedo aportar y volver a Colón es algo especial. Yo me fui por cuestiones extradeportivas, y porque todo era muy a pulmón. Esto es distinto desde el vamos y no veo las horas de trabajar", expresó Tuosto, que también dirigió en Alma Juniors de Esperanza, Regatas y El Quillá.

Acerca del proyecto, señaló que "acá no estoy solo, hay un equipo de trabajo de la mano de Sebastián Svetliza. Ellos están trabajando muchísimo y lo debo destacar porque es una responsabilidad enorme y un honor que me llamen y me elijan".

Sobre el trabajo puntualmente, Tuosto dijo que "mi idea es que en enero ya podamos entrenar y tener un grupo de trabajo. Tenemos que ascender en el plano local y por supuesto que la frutilla del postre sería lo de la Liga Argentina. Pero sinceramente, pienso en todo lo que se puede hacer. En ese sentido, el proyecto es muy amplio y apunta a lo social, a los barrios de la periferia, a retomar todos los contactos, trabajar en conjunto con los profes y volver a poner a Colón donde se merece".

Por otro lado, añadió: "hay que recuperar el prestigio porque Colon es una marca, es un grande del país. El proyecto es integral, es formativo, no sólo la Liga. Lo social es importante porque tanto Carlos como Sebastian lo pidieron y están convencidos. El básquetbol va a estar en las escuelas y eso nos va a ayudar mucho".

Sobre la filososía de juego: "todos vamos a coincidir que nos gusta el buen básquetbol y sin tener una reunión previa, yo quiero ganar y el ascenso en la local. Pero esto será producto del trabajo.

Además...

El próximo martes se presentará de manera formal el proyecto de básquetbol del Club Atlético Colón. Con Diego Tuosto como coordinador de formativas y asistente de Liga Argentina; Santiago Vesco en U18, U21 y asistente en la Liga Argentina.

Diego Vicino fue confirmado para U14, U16; mintras que Escuelita, Premini y Mini, estará César Vázquez, es otro que vuelve a la institución.

"La idea es que trabajen todos juntos y de manera coordinada. Busco que sea un grupo integral mas alla de los roles y con diversas tareas", expresó Svetliza.