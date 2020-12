Murió el escritor británico John Le Carré

El novelista británico John Le Carré, autor de best-sellers como “El espía que surgió del frío”, "El jardinero fiel" o “La casa Rusia”, falleció en Cornualles (Reino Unido) a los 89 años tras una breve enfermedad sin relación con el coronavirus, según informó este domingo en su cuenta de Twitter el que fuera su agente literario, Jonny Geller.

"Es con gran tristeza que debemos confirmar que David Cornwell -John le Carré- falleció de una neumonía la noche del pasado sábado tras una corta batalla con la enfermedad", comienza el mensaje compartido por el agente literario en nombre de la familia del autor.

