Rocío Marengo, dolida por su eliminación de MasterChef Celebrity: "Es muy injusto"

La modelo quedó sentenciada junto a Vicky Xipolitakis y finalmente tuvo que abandonar la competencia nuevamente, luego de haber vuelto a través del repechaje hace apenas dos semanas.

Rocío Marengo fue eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe). Y ahora solo quedan nueve participantes en el popular reality de cocina conducido por Santiago del Moro.

El jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui tomó la decisión luego de que Rocío quedara sentenciada junto a Vicky Xipolitakis.

"Gracias, ya me había tocado irme. Dejé todo. Lástima que no alcanzó. Gracias a mis compañeros, de todos de me llevo algo hermoso. Fue muy lindo pasar por acá", dijo al despedirse Rocío, que había regresado al reality por medio del repechaje.

"Diste todo. Fuiste, volviste... Sinceramente espero que hayas tomado la pasión por cocinar. Me gustaría que te quedes con algo lindo nuestro. Tratamos de enseñarte", le dijo Martitegui. "Fuiste una gran jugadora", la elogió Betular. Y Donato la despidió: "Tu presencia fue muy inspiracional. Siempre buscas la perfección. Así te vamos a recordar. Vamos a extrañar esas ganas de jugar".

"Injusticia, injusticia, injusticia", señaló Rocío tras su salida. Sucede que el programa tuvo la particularidad de que los participantes debieron rotar su lugar y usar los ingredientes que uno de sus compañeros había adquirido en el supermercado.

Así, la creadora del Baile del Koala tomó el lugar del Mono de Kapanga, quien no había recolectado muchos ingredientes. "Me parece injusto. Agarraron dos cosas nomás. Yo dejé mi canasta completa", se quejó Marengo.

Y luego, al ver que las cosas no le salían como ella esperaba, siguió: "No me parece bien que yo tenga que cocinar con los ingredientes que eligió otra persona. Yo me quería ir con mi preparación, no con algo que pensó alguien que quizás no quería seguir".

De esta forma, Claudia Villafañe, El Mono de Kapanga, Leticia Siciliani y Xipolitakis siguen en carrera y se suman a los famosos que evitaron ir a la Gala de Eliminación: Belu Lucius, Federico Bal, El Polaco, Analía Franchín y Sofia Pachano.

Los finalistas recibirán un año de clases en la escuela de cocina de Mausi Sebess y el ganador recibirá, además, el trofeo de “MasterChef Celebrity” y un millón de pesos en efectivo.