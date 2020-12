Mario Barletta: "Es posible generar una confluencia política que priorice a la provincia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex intendente y ex embajador en Uruguay considera que "se hizo todo mal" en materia educativa en el marco de la pandemia, y reclamó consensuar estrategias que tomen en cuenta las distintas realidades. Y confía en lograr un acuerdo entre distintas fuerzas para encarar el año electoral.

- ¿Qué balance hace de este año tan particular?

- Hay al menos tres aspectos que destacar. En lo sanitario parecía que empezábamos bien, terminamos mal. En lo económico, por supuesto reconociendo que veníamos con problemas, las medidas que se tomaron tanto en lo sanitario como en lo económico propiamente dicho agravaron la situación del país. Y en lo político, por un lado esa disputa entre quienes nos gobiernan (hablo del presidente y la vice) y esa desmedida necesidad de ocuparse práctica y exclusivamente de generar en el ámbito de la Justicia todo lo que provea a la impunidad. Creo que hace mucho daño al país, porque a partir de ahí obstaculiza la posibilidad de entendimiento entre gobierno y oposición, cuando este año precisamente se necesitaba más que nunca, para evitarle tantos y tantos problemas a la ciudadanía. Creo que todo ésto arroja un balance negativo, o al menos deficitario

- ¿Y a nivel de la provincia?

- Bueno, por supuesto que también lo económico. Y en el tema educativo creo que hemos hecho todo mal. Y en el tema seguridad, un homicidio por día lo dice todo. Hubiese preferido un gobernador que afirme, que haga entender a quienes tomaron todas las decisiones de la cuarentena como si fuésemos un país unitario, y que no es todo lo mismo. Las medidas se tomaban en función de lo que pasaba en la Capital, y el AMBA, y en nuestra provincia aún hoy hay lugares donde no ha habido ningún contagio, y los niños tranquilamente hubiesen podido tener clases.

Empezaron a reaccionar muy sobre fin de año, y al menos tengo la tranquilidad de que nosotros nos ocupamos de señalarlo en su debido momento. Le acercamos un proyecto al gobernador para generar un sistema de conectividad que alcance a todos los jóvenes y niños de nuestra provincia, declarar la emergencia educativa, la clase pública que por suerte levantó un poco de revuelo. Porque ésto ha producido un grandísimo daño, cuyas consecuencias todavía no estamos en condiciones de evaluar.

- ¿Cómo debería afrontarse esta cuestión el año próximo?.

- Eso es parte del reclamo a las autoridades provinciales. Que tengamos claridad y ojalá tengan la apertura de convocar, para generar una estrategia que al menos mitigue los perjuicios.

Pero si uno ve lo que ha sucedido a fin de año, que no pudieron ponerse de acuerdo con los gremios de qué hacer en los últimos quince días, no es una señal que nos hagan ver con optimismo lo que pueda pasar el próximo año. Pero bueno, yendo al año próximo, es imprescindible volver a la presencialidad, trabajar para tener un plan claramente diseñado. No sabemos qué va a pasar con la pandemia, pero tenemos que entender que no toda la provincia está en la misma situación (que es el error que se cometió a nivel país), y tener diferentes alternativas, con una mesa de debate que incluya pedagogos, especialistas en salud. Pero falta una actitud más fuerte en términos de buscar soluciones.

- En un contexto que será diferente, pero aún incierto.

- No sabemos todavía cual va a ser el impacto real de la vacunación, si se hace en los primeros meses; qué va a pasar si hay otra ola de contagios. Hay que tener en cuenta todas las alternativas para garantizar la presencialidad. Por supuesto, ahora también incorporando la virtualidad. Pero para eso también hay que resolver el problema de los jóvenes que no tienen conectividad.

- Además es un año electoral.

- Exacto. Para el año que viene los gobernantes tienen que trabajar para encontrar la solución a los problemas que tenemos. Seguridad, educación, pobreza, desocupación, desempleo.

Pero también es un año electoral. Y yo estoy convencido de que Santa Fe necesita un espacio político amplio, con una fuerte impronta de cara a la propia provincia. Que tiene enormes ventajas competitivas y posibilidades, con su producción de commodities, los centros académicos y científicos que tiene, una costa del Paraná de 700 km., con agua potable, riego, transporte, energía. Tenemos que tener una estrategia, un proyecto para generar valor agregado sobre nuestra producción primaria en base al conocimiento, y aprovechar esas ventajas naturales.

- ¿Está trabajando políticamente?

- Lo estamos haciendo con referentes provinciales y nacionales. Me reuní con Alfredo Cornejo, tuve largas charlas con Elisa Carrió, estuve con Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto con Miguel Lifschitz. Planteando la necesidad de generar este espacio amplio, que contenga a todos los que compartimos principios y valores como la ética en la gestión de lo público, la cultura del trabajo, la solidaridad, la igualdad de oportunidades. Y también por supuesto trabajar en un programa que podamos compartir, pero con una fuerte mirada en los aspectos provinciales.

Estoy convencido de que podemos alcanzar acuerdos. Hay diferencias, claro, pero nos tienen que ayudar a crecer. Haber vivido en el ámbito académico universitario me permitió ver eso. La ciencia progresa a partir de teorías antagónicas.

- ¿Y cuál es su futuro inmediato en el plano político?

- Estamos trabajando, para llegado el momento ver cuál es el lugar en el que uno puede desarrollar mejor sus potencialidades en favor de Santa Fe. Tengo ganas, tengo energía, me siento mejor que nunca en términos de este desafío enorme que tenemos por delante.