Con fines benéficos Fórmula Uno: un casco de Vettel fue subastado en 225 mil euros

El casco "arco iris" que el piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel subastó con fines benéficos recaudó 225.000 euros (unos 272.482 dólares).

El cuatro veces campeón mundial de la categoría reina del automovilismo quiere donar los ingresos a proyectos para niños desfavorecidos en África.

Como el piloto germano, de 33 años, ya anunció antes de las dos últimas carreras de la temporada, este será el único casco de sus seis años en la escudería Ferrari que pasará a manos privadas.

"Este casco puede ser más que un mensaje", dijo Vettel, quien utilizó el casco por primera vez en noviembre cuando quedó tercero en el Gran Premio de Turquía y lanzó la subasta en su sitio web a principios de diciembre.

En el casco se puede ver una bandera arco iris junto a muchas personas de diferentes colores de piel. Anteriormente, Vettel solía tener una bandera alemana. En la parte superior del casco también se pueden leer las palabras "together as one" (juntos como uno).

El arco iris, así como las imágenes de personas de diferentes orígenes que se ven el casco, representan la diversidad, explicó en su momento el germano.

Con información de dpa