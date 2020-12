Atlético goleó en Tucumán y es único líder

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El equipo de Walter Otta ganó 3 a 0 en La Ciudadela con goles de Enzo Copetti, Lucas Blondel y Guillermo Funes. El Celeste fue superior y aprovechó todas sus chances para quedarse con los tres puntos que lo dejan como único líder de la Zona B. Una victoria con valor agregado para seguir alimentando la ilusión de todo barrio Alberdi.

Por la tercera fecha de la Zona "B" de la Fase Primer Ascenso del Torneo Transición de la Primera Nacional, Atlético metió un triunfazo en Tucumán al derrotar 3 a 0 a San Martín para seguir siendo líder, mantenerse invicto y sumar 7 de los 9 puntos en juego. El equipo de Walter Otta fue superior, encontró los goles en el momento justo y terminó ganando merecidamente ante un rival que nunca le encontró la vuelta al buen trabajo de los rafaelinos.

El primer tiempo

La primera aproximación fue para Atlético, que luego de un córner obligó a una buena intervención de Arce, el arquero local. Los dirigidos por Walter Otta intentaban mantener el control de la pelota y presionar arriba, tal como ocurrió en las primeras dos fechas. El partido se jugaba lejos del arco de Guillermo Sara, pero el Celeste no tenía profundidad en los primeros minutos como para complicar seriamente al local.

Llegando a lo 10 minutos llegó la primera clara. Enzo Copetti desbordó por el costado derecho, mandó el centro atrás y Matías Valdivia no pudo conectar para abrir el marcador. De a poco San Martín empezó a adelantarse en el campo, con Matías Fissore como volante de contención y después cinco jugadores para crear fútbol, donde Mosca se mostró como el más inquieto junto al juego aéreo de Ramiro Costa. Igual, era la visita quien se sentía mejor en la cancha, siempre intentando no dejar jugar al Santo y manteniéndolo lejos de Sara. Los primeros 20 minutos fueron muy parejos y sin chances claras, y con el correr las infracciones llevaron a que sea muy cortado, por lo que ninguno de los dos se adueñaba del encuentro.

A los 29′ llegó la apertura del marcador. La acción empezó con un tiro libre sobre el costado derecho del ataque visitante. La jugada parecía disiparse, pero cuando San Martín intentó salir jugando, el uruguayo Emiliano Romero trabó un par de veces y asistió a Bieler, que buscó el centro, la pelota quedó boyando y Enzo Copetti la agarró a media altura para sacar un potente remate y vencer a Arce. Atlético pasaba a ganar en la primera a fondo.

Sintió el golpe San Martín, y aunque intentó ir hacia el arco de Sara, lo cierto es que no tenía muchas ideas y Atlético no sufría, ya que Costa era bien contenido por Brundo y Piñero, ya que el local buscaba con el juego aéreo la reacción. Y en ese juego, el Celeste volvió a sacar provecho. A los 39′, luego de un tiro libre a favor sobre el costado izquierdo, el despeje local dejó la pelota otra vez boyando al frente del área y Lucas Blondel sacó un tremendo remate para sorprender a Arce y estirar la diferencia con un golazo que justificaba el triunfo de los de Otta, que cada vez que llegaron hicieron daño.

San Martín lo tuvo con Melivilo antes del descanso, pero el delantero falló en la puerta del área y Atlético mantuvo la diferencia, lo que obviamente le daba tranquilidad ante la impaciencia del Santo que no sabía cómo dañar a un rival que se mostraba bien parado y sin mayores sobresaltos. De esa manera se cerró un primer tiempo favorable a los de Otta, que con dos golazos se fue al descanso con la tranquilidad de una diferencia importante, pero sabiendo que aún quedaban 45 minutos para seguir siendo el único líder.

El complemento

La dupla Orsi – Gómez propuso la salida de un mediocampista, Purita, y el ingreso de un delantero, Ricardo Noir, para buscar tener más profundidad y peso ofensivo ante un Atlético que tuvo nuevamente a Guillermo Funes ingresando en el entretiempo en lugar de Ayrton Portillo. La obligación era para el local, y por eso el Celeste se plantó bien y le dio espacios al Santo, que igualmente no tenía ideas y abusaba del pelotazo a Costa, quien varias veces cayó en posición adelantada. Sin embargo, a los 10′ logró conectar una buena jugada donde Noir le ganó las espaldas a Martino, pero el remate de Tito encontró una providencial atajada de Sara, quien tapó y luego Angelo mandó al córner. Primer llamado de atención para el Celeste que a la vez sirvió como despertador, ya que volvió a tener el control del balón y a jugar lejos de su arco, con la experiencia de Bieler y la intensidad del resto.

Sobre los 16′, la dupla técnica local mandó a Lucas Cano por Imbert, sumando gente en ofensiva para tratar de generar algo distinto. Pero siempre se encontró con un Atlético muy concentrado y metido, donde con el ritmo mantenía la diferencia ante un impotente local. A los 20′ el Taca Bieler buscó su gol, pero el tiro libre desde unos 25 metros se fue por encima del travesaño y con Arce controlando la situación. Atlético quería asegurar la victoria, y por eso seguía buscando y presionando arriba.

Dos minutos después, otra buena noticia para los rafaelinos, ya que Joaquín Varela le cometió una dura infracción a Copetti, por lo que Gariano lo volvió a amonestar y se fue antes a las duchas. Si a San Martín le costaba con once, con diez la situación no mejoraría, y más allá de algunos intentos de pelota parada, la historia seguía siendo favorable para el Celeste, que con aplomo defendía la distancia y a los 28′ sentenciaría la historia. Guille Funes encontró la pelota otra vez a unos 20 metros del arco de Arce y sacó un tremendo derechazo para convertir su primer gol en Atlético y para desatar la locura en Rafaela. 3 a 0 e historia juzgada.

Para jugar el tramo final, Walter Otta mandó a la cancha a Rodrigo Castro, quien sumó sus primeros minutos como jugador de Atlético, en reemplazo de Soloa, mientras que Germán Lesman ingresó por Bieler. San Martín buscó el gol del honor, pero nunca puso en riesgo el arco en cero de Sara. Gran triunfo del Celeste y muestra de carácter. Sin ser candidato suma 7 sobre 9 unidades, sigue con un gran poder ofensivo y al menos ayer parece empezar a solucionar sus problemas defensivos. Se jugaron 3 de las 7 fechas, y a Atlético nadie le quita el sueño de volver. Motivos para hacerlo tiene.

Otros resultados

Por la Campeonato, Zona A: Atlanta 2 - Agropecuario 3, Temperlay 0 - Estudiantes BA 1. Juegan hoy: Zona B: 17.10hs Dep. Riestra vs Gimnasia Mendoza, 21.10hs (TyC Sports) Tigre vs Villa Dálmine. Reválida. Zona A: 21, Mitre vs Nueva Chicago.

La síntesis

San Martín de Tucumán: Ignacio Arce; Pier Barrios, Juan Orella, Joaquín Varela, Lucas Diarte; Facundo Melivilo (55 min. Gonzalo Gutiérrez), Matías Fissore (70 min. Santiago Gallucci), Claudio Mosca (70 min. Maximiliano Martínez), Emiliano Purita (46 min. Ricardo Noir); Juan Martín Imbert (61 min. Lucas Cano), Ramiro Costa. Suplentes: Nicolás Carrizo y Lucas González. DT: Sergio Gómez – Favio Orsi.

Atlético de Rafaela: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Fernando Piñero, Ángelo Martino; Ayrton Portillo (46 min. Guillermo Funes), Emiliano Romero, Facundo Soloa (75 min. Rodrigo Castro), Matías Valdivia (82 min. Juan Cruz Esquivel); Enzo Copetti (82 min. Alex Luna), Claudio Bieler (76 min. Germán Lesman). Suplentes: Nahuel Pezzini y Gastón Tellechea. DT: Walter Otta.

Goles: en el primer tiempo: 29 min. Enzo Copetti (AR) y 38 min. Lucas Blondel (AR); en el segundo tiempo: 28 min. Guillermo Funes (AR).

Incidencias: en el segundo tiempo: Expulsados 24 min. Joaquín Varela, doble amarilla, (SMT) y 40 min. Juan Orellana, roja directa (SMT).

Estadio: La Ciudadela, Tucumán.

Árbitro: Carlos Gariano.