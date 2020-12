Canadá prepara el comienzo de la vacunación contra el coronavirus

El primer cargamento de vacunas contra el coronavirus llegó este domingo por la noche a Canadá, anunció el primer ministro Justin Trudeau, y algunos canadienses se preparaban para recibir este lunes la primera dosis.

"El primer lote de dosis de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer-BioNTech ha arribado a Canadá", tuiteó anoche Trudeau junto con una foto del cargamento de vacunas en el momento en que era bajado de un avión.

Autoridades tenían previsto enviar las 30.000 dosis iniciales a 14 sitios de toda Canadá, luego de que el ente regulador aprobara el miércoles pasado el uso de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech.

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo