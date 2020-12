Hay decenas de camiones varados por un reclamo de trabajadores viales en la ruta a Chile

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tránsito en el corredor internacional se ha visto afectado por una protesta ante la reapertura de paritarias.

En horas de la mañana de este lunes trabajadores del Sindicato de Trabajadores Viales de Mendoza realizaron un corte de ruta en el corredor internacional y reclaman la reapertura de paritarias y aumentos salariales para los trabajadores.

"El único justificativo que existe para no convocar al Sindicato de Trabajadores Viales de Mendoza a la Paritaria Provincial, donde se está discutiendo la pauta salarial, es haber denunciado los hechos de corrupción que se generaron en el ámbito de la Dirección Provincial de Vialidad, durante la gestión de gobierno de Alfredo Cornejo, donde denunciamos al Administrador, Subadministrador, Consejeros, y Gerente de Recursos Humanos", expresa un comunicado del gremio en alusión a las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de Oscar Sandes en Vialidad.

"El Sindicato de Trabajadores Viales de Mendoza (SITRAVI) comunica que debido a que el Gobierno de Mendoza no convocó a Paritarias a nuestra institución como representantes del sector de Trabajadores Viales dependientes de la Dirección Provincial de Vialidad siendo este sindicato el único con personería gremial y reconocido en el Ministerio de Trabajo de la Nación conforme a Resolución N° 140 del año 1972, con Personería Gremial N° 1269 , es que nos hemos visto obligados a tomar como extrema medida de fuerza el Corte del Corredor Internacional", adhiere el texto.

Foto: Gentileza

El secretario General del sindicato, Claudio Díaz, aseguró que han intentado dialogar con las autoridades del gobierno provincial sin obtener respuestas y cuestiona directamente al Ministro de Gobierno, Víctor Ibañez. "Ser profesor de derecho constitucional en ciencias políticas no te hace constitucionalista . Yo puedo dar derecho constitucional en un secundario y no me hace constitucionalista, tampoco aprobar un curso", aseveró a través de Twitter. "Conocer derecho constitucional es conocer el artículo 1 de la Constitución provincial. Facultades no delegadas a la nación . Saber que diferencia hay entre la justicia nacional y la federal", agrega mencionando al ministro.

Por último lo hace responsable de las consecuencias del conflicto. "Usted deberá hacerse cargo del conflicto internacional del cote de ruta. Usted llevó a este conflicto", finaliza.

Como consecuencia del corte decenas de camiones han quedado bloqueados a la espera de que se libere la calzada. El corredor internacional se encuentra habilitado para el transporte de cargas y es un punto logístico estratégico para el comercio en la región.