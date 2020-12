El iceberg más grande del mundo podría impactar contra una isla del Atlántico Sur

Un enorme iceberg, veinte veces más grande que la Ciudad de Buenos Aires, avanza peligrosamente hacia la isla Georgia del Sur en el Atlántico, donde los científicos pronostican que podría causar un desastre ecológico en ese archipiélago poblado de pingüinos, focas y albatros, sin población humana permanente.

Los científicos vienen analizando desde hace semanas el rumbo del iceberg, aproximadamente del mismo tamaño que la isla misma, que viene serpenteando el archipiélago y acercándosele peligrosamente desde hace más dos años, luego de haberse separado de la península Antártica en julio de 2017. Actualmente se encuentra a apenas 50 kilómetros.

La península de Larsen es uno de los lugares de más rápido calentamiento en la Tierra, registrando una temperatura récord de 20,75°C el 9 de febrero. El calentamiento tiene a los científicos preocupados por el derretimiento del hielo que conduce al aumento del nivel del mar en todo el mundo.

El gigantesco iceberg, apodado A68a, está en camino de chocar con la isla Georgia del Sur, un remoto territorio bajo ocupación británica, reclamado por la Argentina, 1550 kilómetros al este de las Islas Malvinas.

We are keeping a close eye on the A68a iceberg as it drifts through #SouthGeorgia waters. These shots taken from a @RoyalAirForce A400M aircraft provide a unique view. It was so huge it was impossible to capture its entirety in a single shot! #SGSSIdiscover pic.twitter.com/nX8ToUfQP9