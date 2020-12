https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.12.2020 - Última actualización - 11:48

11:47

Viene de tres derrotas consecutivas San Martín de Corrientes busca recuperar el ritmo en La Liga

Tras un arranque perfecto de nueve victorias y 100% de efectividad, San Martín perdió por tercera vez consecutiva y se aleja del liderato. Se mantiene en la segunda posición con un récord de 9-3, por detrás de Quimsa de Santiago del Estero (11-2). Este lunes 14 se enfrentará ante Ferrocarril Oeste por el inicio de la semana de la Liga Nacional de Básquet a partir de las 11:00 hs.



La preocupación no ronda por la posición en la tabla, el mayor problema del equipo dirigido por Diego Vadell es el bajo rendimiento ofensivo que tiene en los últimos encuentros. Esto mismo afirmó el capitán Emiliano Basabe y completó, ''las tres derrotas nos dolieron bastante, porque fueron seguidas y porque creo que no estamos jugando fluido en ofensivas como veníamos haciéndolo, no tenemos la efectividad que tuvimos los primeros partidos; el parate nos jugó una mala pasada, pero tenemos revancha, estamos preparando el partido del lunes para poder volver a la victoria, que es lo más importante''.



Si bien es un factor que afecta a los veinte equipos de la LNB, el poco margen de descanso y la acumulación de partidos desde la reanudación de la ‘’burbuja’’ ha complicado a varios planteles desde el aspecto deportivo y emocional. Posiblemente, sea un de los puntos que juega en contra para los correntinos.



La suerte tampoco estuvo de su lado



El pasado viernes 11, San Martín vencía a Weber Bahía (último en la tabla) 87 a 88 a falta de 10 segundos. En la última posesión, Caio Pacheco tomó un lanzamiento de tres puntos sobre la chicharra y anotó el tanto que selló la victoria 90 a 88 para los bahienses.