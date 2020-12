"Arreglamos los premios antes, incluso un incentivo por ser primeros en la zona"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Antes de arrancar, Vignatti y Darrás acordaron la escala: un bono por Libertadores, otro por Sudamericana e incluso un incentivo aparte si el equipo clasificaba en su zona de grupos con el número "1", cosa que finalmente pasó con el equipo del "Barba". Este sábado, una final anticipada contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Después de un lindo "veranito" de buenos resultados, lo que le permitió terminar primero en su zona relegando a un grande como es Independiente de Avellaneda, Colón se pegó un porrazo importante este sábado, al perder 2-0 de loca con Gimnasia y Esgrima La Plata. Los horrores defensivos del arquero Leo Burián y del capitán Bruno Bianchi le facilitaron las cosas al ex equipo de Diego Armando Maradona. Colón se hizo los dos goles solo y en el área de enfrente erró un montón, por lo que la derrota quedó sentenciada con el pitazo de Delfino. Al toque, las redes instalaron un rumor que en el Mundo Colón aparecen de manera sistemática cada vez que el equipo pierde un partido importante: hay problemas de los jugadores con los dirigentes por los premios. Las fuentes de ambos lados (dirigentes y jugadores) consultados por El Litoral, aseguraron que antes de arrancar la zona de grupos de la Copa, se llegó a un acuerdo total con todos los escenarios posibles: Libertadores, Sudamericana, posible premio extra si tocaba el clásico y hasta un incentivo más si Colón terminaba primero, como finalmente ocurrió en su zona.

"Todos los jugadores que se quedaron, entendieron el contexto de la pandemia. Los que no lo entendieron, por caso Lucas Viatri para dar un ejemplo, se fueron solos. Desde ese momento, se habló muy claro todo. Es más, siempre nombran al "Pulga" Rodríguez y a Bruno Bianchi; pero la realidad marca que en esa primera reunión, donde estuvieron Vignatti y Darrás, había no menos de cinco jugadores en representación de todo el plantel", comentaron ante la consulta de este diario.

"Como se sabe, en esta copa no hay un premio por salir campeón. Entonces, hay dos objetivos deportivos: ganar el pasaje para la Copa Libertadores 2021 o para la Copa Sudamericana 2022. Se acordaron los premios para esos dos escenarios: clasificar para jugar una Copa o clasificar para jugar otra. Pero no sólo éso, hasta se acordó un incentivo extra si el equipo terminaba clasificando para la Zona Campeonato, algo que finalmente ocurrió, ya que Colón terminó arriba de Independiente de Avellaneda en su grupo inicial", explican.

Incluso, a la hora de hacer un análisis de la planilla actual de Colón, todos los jugadores tienen contratos al día y vigentes. "De todos los jugadores profesionales con contrato, con el único que se está negociando para encaminar la renovación es con Gonzalo Escobar, jugador por el cual Colón compró en su momento una parte del pase a Temperley y cuyo primer vínculo termina antes que otros. Estamos ahí, en el tire y afloje", reconocen los dirigentes.

Otro dato de color de cara a la ilusión que genera este lindo momento deportivo, donde Colón perdió un partido con Gimnasia y Esgrima de La Plata pero sigue con chances matemáticas de "pelear" hasta el final: el viaje a Tucumán. En la última reunión de Comisión Directiva, por ejemplo, se aprobó hacer el esfuerzo de contratar un vuelo chárter, "para evitar el desgaste físico de un viaje en micro hasta el norte del país". Esto fue un pedido del cuerpo técnico de Eduardo Domínguez, al que rápidamente accedieron los dirigentes sabaleros, con una inversión importante en el tema avión.

"Perdimos un partido como pierde cualquier equipo y punto. No hay que buscar o mirar fantasmas. Cualquiera comete errores y en este caso nos costaron dos goles, algo que aprovechó Gimnasia; igualmente el equipo lo fue a buscar, llegamos y erramos un montón. Corrieron, metieron, llegaron al área de enfrente y la pelota no entró. Hay cosas que nadie puede manejar: la sobrecarga del "Pulga", que venía siendo titular; el Covid-19 de Farías o la descompostura de Brian, jugadores que eran opciones en el banco y esta vez el DT no los pudo tener en cuenta. Para colmo, la lesión de Lértora en medio del juego. En fin, son cosas que pasan. Veníamos bien y nos pasaron todas juntas. Se perdió y punto", reflexionan en la cocina del Mundo Colón.

Por lo pronto, el comando técnico de Eduardo Domínguez ya comenzó a diagramar el partido de este sábado (a las 19.20 en el Nuevo Gasómetro de Bajo Flores Sur), siempre especial contra los de Boedo, ya que el "Barba" está plenamente identificado con Huracán, el rival de toda la vida, donde jugó y dirigió, antes de llegar por primera vez al banco de Colón.

La gran duda a seguir, en los días que quedan, es la lesión del rendidor Federico Lértora, uno de los volantes centrales que venía siendo determinante en el doble "5" sabalero. En principio, seguirá descartado el chico Facundo Farías, quien deberá estar aislado una semana más, de acuerdo al protocolo del Covid-19.

¿Vuelve Bruno Pittón contra Colón?

Cuando parecía que San Lorenzo había alcanzado una solidez defensiva que no siempre se encuentra, llegaron las complicaciones para Mariano Soso y su cuerpo técnico. Con un solo gol en contra en su haber, la defensa menos vencida de la Copa Diego Armando Maradona llegó a la zona Campeonato diezmada: Federico Gattoni fue el único habitué en el 0-2 ante Talleres de Córdoba.

El primero en lesionarse durante el campeonato fue Bruno Pittón. En un entrenamiento previo al encuentro ante Estudiantes, el lateral izquierdo sufrió una distensión de grado uno del bíceps femoral y tuvo que ser reemplazado por Gabriel Rojas, quien mostró un buen nivel. Igualmente, y para fortuna del entrenador, se espera que Pittón se entrene a la par del grupo desde esta semana. Volvería el sábado contra Colón.

Gino Peruzzi había vuelto con un buen rendimiento de su anterior desgarro —motivo por el cual se había perdido los dos primeros partidos del torneo—; sin embargo, el pasado miércoles se confirmó otra lesión muscular: un desgarro grado dos del recto anterior del cuádriceps derecho. Al ser aproximadamente 20 días sin fútbol, se imagina que se perderá los primeros tres juegos de la nueva zona y llegará para los dos últimos, aunque depende de su evolución.

El último en caer fue Alejandro Donatti, quien desde el jueves no pudo entrenar con sus compañeros debido a una fatiga muscular en el isquiotibial derecho. Si bien su recuperación se evaluará día a día, se espera que mañana vuelva a las prácticas habituales con pelota.

Otro es Fabricio Coloccini, quien viene de varias lesiones al hilo; la última, una contractura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. La semana pasada, el central fue subiendo cargas e hizo prácticamente todo —excepto los trabajos con el esférico— a la par del grupo. Otro que estaria para volver.