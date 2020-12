https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.12.2020 - Última actualización - 13:17

13:16

El gobierno prepara el decreto

Reuniones familiares: ¿Con criterio de cantidad o de contacto cercano?

Se espera que el Poder Ejecutivo habilite los encuentros afectivos esta semana, para las fiestas de fin de año. No está definido si el criterio a adoptar pasará por limitar la cantidad de asistentes, o por evitar que concurran personas que no hayan estado en contacto con el grupo familiar. Estudian autorizar provisoriamente los salones de juegos electrónicos infantiles.

A pocos días de la tradicional cena de Nochebuena aún se aguarda el criterio que dará a conocer la provincia. Crédito: Archivo El Litoral



A pocos días de la tradicional cena de Nochebuena aún se aguarda el criterio que dará a conocer la provincia. Crédito: Archivo El Litoral

El gobierno prepara el decreto Reuniones familiares: ¿Con criterio de cantidad o de contacto cercano? Se espera que el Poder Ejecutivo habilite los encuentros afectivos esta semana, para las fiestas de fin de año. No está definido si el criterio a adoptar pasará por limitar la cantidad de asistentes, o por evitar que concurran personas que no hayan estado en contacto con el grupo familiar. Estudian autorizar provisoriamente los salones de juegos electrónicos infantiles. Se espera que el Poder Ejecutivo habilite los encuentros afectivos esta semana, para las fiestas de fin de año. No está definido si el criterio a adoptar pasará por limitar la cantidad de asistentes, o por evitar que concurran personas que no hayan estado en contacto con el grupo familiar. Estudian autorizar provisoriamente los salones de juegos electrónicos infantiles.

Por Ivana Fux SEGUIR Ya con buena parte de las actividades reanudadas en la provincia tras los efectos restrictivos de la pandemia, la mayor expectativa de la sociedad está puesta ahora en que el gobierno santafesino habilite por fin las reuniones familiares. Ésa es una suerte de carta en la manga que se reservó el Poder Ejecutivo para las fiestas de fin de año. Así lo habían expresado los diferentes funcionarios de la Casa Gris y hasta el propio Omar Perotti, cuando después de convalidar el retorno de un abanico de rubros a partir de diciembre – jardines maternales, clubes, turismo, etc. - se aclaró que el permiso para los encuentros afectivos se pospondría para que éstos se diesen en vísperas de Navidad. Con esa premisa se trabaja en la redacción de un decreto que se firmaría en el transcurso de la semana y permitiría las reuniones familiares exclusivamente para las festividades. Según pudo saber El Litoral, existen al menos dos criterios que son evaluados esencialmente con las autoridades sanitarias. Se plantea, por un lado, el tradicional parámetro de la "cantidad", aunque superando quizá el número permitido en ocasiones anteriores de la decena de personas; de ser ése el método, podrían habilitarse hasta veinte concurrentes. Pero también se tiene en cuenta y evalúa un criterio de "contacto". Es ésa una sugerencia del área de Salud; en dicho caso no se plantaría un límite en cuanto a cantidad de asistentes, pero sí se recomendaría que las personas a reunirse sean las mismas que las que han venido teniendo contacto en el seno familiar. "La idea allí es no mezclar", se mencionan en alusión a evitar encuentros con personas con las que no se ha mantenido vínculo presencial en los últimos tiempos. Otras actividades Así como se aguarda la definición del gobierno respecto de las reuniones familiares, desde diferentes reparticiones se intenta avanzar también en la habilitación de otros rubros que hasta aquí no han podido trabajar desde que comenzó la emergencia sanitaria, a principios de año. Se trata, en este caso, de salones de juegos electrónicos infantiles. Están ubicados, esencialmente, en los shoppings de la provincia, pero también en las peatonales y avenidas comerciales. Como se sabe, fueron habilitados los grandes centros comerciales, pero hasta aquí nunca se permitió la apertura de los sectores de juego. La intención es estudiar una reanudación con los respectivos protocolos que, indefectiblemente, va a redundar en una presencia reducida de público. Un esquema similar se estudia para los peloteros, otro sector que hasta aquí no ha podido reabrir sus puertas. De todos modos, según pudo saber El Litoral, en ambos casos serían habilitaciones "provisorias" conversadas y consensuadas con el municipio de cada localidad; y con posibilidad de revisión y retroceso, en caso de que no se satisfagan las expectativas asociadas a los cuidados sanitarios. Será una suerte de experiencia piloto. Reintegrado El gobernador Omar Perotti retomó este lunes oficialmente su agenda y gestión de modo presencial, después del período de aislamiento de casi veinte días que cumplió, primero por haber sido contacto estrecho de un caso positivo -el ministro Marcelo Sain – y después por haber contraído también el virus. El mandatario desarrolló actividades en el sur de la provincia, en tanto se aguarda para mañana una convocatoria a las entidades que participan del – otrora – Consejo Económico y Social. En ese ámbito, Perotti realizaría un balance de su primer año de gestión. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA