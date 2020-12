Traferri: "Tengo la certeza de que está Sain detrás de todo esto"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El senador provincial (PJ), se presentó este lunes frente a los medios de comunicación. Acusó al ministro de Seguridad de estar detrás de una maniobra política para involucrarlo en la causa del juego clandestino.

El senador provincial Armando Traferri (PJ) brindó una extensa conferencia de prensa en donde explicó su postura frente a la investigación por juego clandestino en la que puede quedar como imputado. Traferri, que prestó declaración informativa el viernes pasado, señaló que detrás de esta cuestión judicial está el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain.

“Es una situación lamentable”, aseguró frente a más de 50 periodistas reunidos en un salón perteneciente a la Cámara de Senadores de la Gobernación en Rosario. “En mi teléfono celular guardo todo los (mensajes de) WhatsApp con Ponce Asahad (fiscal imputado en la causa)”, afirmó. “Voy a poner a disposición mi teléfono celular para corroborar todas las mentiras”, expresó el legislador.

El senador también cuestionó a Sain al preguntar si se tiene un plan de seguridad en la provincia de Santa Fe. “En seguridad vamos para atrás”, aseguró. “Debo ser el único senador en la cámara que hizo las denuncias respectivas al avance del narcotráfico y a las relaciones con la política y con las fuerzas policiales”, agregó. “Yo no hablo de supuestos, no me guiono. Yo cuento la verdad, mi verdad. La verdad la respaldo con la documentación que tengo y así debe ser”.

“Definitivamente no creo que el gobernador Omar Perotti esté atrás de esta maniobra. Esta maniobra, a mi modesto entender, comenzó el 21 del 9 (de 2019) con una nota (publicada en un medio periodístico)”, afirmó. “No tuve nunca relación con Gonzalo Paz (ex jefe de policía de San Lorenzo). Lo saben todos en San Lorenzo”, se defendió. “Le dije a mis pares (senadores): ‘empezó la campaña de desestabilizar al Senado’. Queremos preservar la figura del gobernador. El gobernador está mal asesorado, está mal acompañado y no lo digo yo. Lo hemos dicho cada uno de los senadores en las reuniones que hemos tenido con el gobernador Omar Perotti la preocupación por el funcionamiento del Ministerio de Seguridad. En lugar de ir para adelante, vamos para atrás”, dijo el senador sanlorencino. “Estoy a favor del MPA (Ministerio Público de la Acusación), pero hay cosas que debemos corregir”, consignó el legislador.

También habló el abogado defensor de Traferri, José Luis Vázquez, en el proceso judicial iniciado recientemente: “La agencia de inteligencia de la provincia comandada por Marcelo Sain como no pudo a través de las declaraciones rimbombantes, de los insultos, de las injurias acerca del Senado y de Armando Traferri buscó este canal, que lo tiene disponible”.

Por otra parte, el senador Traferri aseguró que el Plan Abre y el Plan Nueva Oportunidad, implementados por los gobiernos socialistas precedentes y que no se realizan más, “son dos herramientas muy importantes. Perdimos un año”. “Todo esto se acrecentó cuando el Estado se retiró”, agregó.