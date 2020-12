Pólizas de seguro para bicicletas, la nueva industria que motorizó la pandemia del coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hay distintas opciones de acuerdo a las necesidades e intereses de las y los ciclistas. El servicio surge como una necesidad de resguardar la cuantiosa inversión que se realiza a la hora de adquirir una bici, que puede superar hasta los 100 mil pesos.

Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com

Desde que estalló la pandemia del Covid-19, las ventas de bicicletas se dispararon en Rosario. Es que el miedo al contagio en el transporte público y la necesidad de movilizarse, obligó a que muchas rosarinas y rosarinos se vuelquen a un nicho que venía creciendo, pero que en cuarentena se disparó.

Las bicicletas no sólo son económicas y autosustentables, sino que, en tiempos donde la moda fitness está en su máximo esplendor, el poder trasladarse y al mismo tiempo hacer algo de ejercicio, calzó justo a las necesidades de una sociedad que salía poco de su casa y se encontraba muy sedentaria. Además, de que el colectivo tuvo más de 80 paros acumulados en el año y con una frecuencia muy irregular.

Tan fuerte fue el aumento de ventas que, inclusive, hay marcas específicas que se posicionaron en el mercado y sus características principales no radica en ser económicas, sino todo lo contrario. Se pueden encontrar bicicletas desde 20 mil pesos, pasando por modelos que cuentan entre 40 y 60 mil hasta superar ampliamente los 100 mil pesos, informó a El Litoral un local de venta de bicis importante de la ciudad.

Manejar un modelo costoso conlleva algún riesgo para las y los ciclistas que saben que hay un mercado negro paralelo muy demandado, justamente por el auge del uso de las bicis. Esto motivó que se dispare el negocio de las pólizas de seguro para los rodados. Contar con uno que pague más del 75% del valor de la bicicleta “es lo que más se está solicitando hoy en día”, confirmó a este medio el vendedor de una de las empresas que ofrece el servicio.

La inseguridad en Rosario está en niveles preocupantes. Tanto es así que una ONG –STS Rosario- lanzó hace un mes la Encuesta Permanente de Inseguridad Ciclista para que todos los rosarinos y rosarinas que se movilizan en dos ruedas puedan contar su experiencia. Además, asoma como el puntapié inicial para el Foro Mundial de la Bicicleta, previsto para septiembre de 2021 en Rosario.

La intención de la ONG es generar planteos puntuales y concretos para elevarlos ante las áreas gubernamentales o judiciales en el marco de una forma de movilidad que fue creciendo con el paso de los años y que, al parecer, llegó para quedarse por su forma libre, económica y saludable.

Si aún no hay datos, porque la encuesta es muy incipiente, sí indicaron que el objetivo es “sistematizar los datos, más allá del termómetro de las redes sociales”. Y una vez reunidos, “elevarlos ante la Secretaría de la Movilidad del municipio, el Concejo, incluso llevarlo a Fiscalía si es necesario”.

Para todos los gustos

“Los que vienen a comprar la bici últimamente no buscan modelos económicos, sino que se enfocan en productos de mediano o alto nivel, porque no quieren renegar y pretenden darle un uso intensivo”, relató a El Litoral el vendedor de una casa de bicicletas de la ciudad.

“Lo que más nos está llamando la atención es que nos consultan por los seguros para las bicis. De alguna forma es como que buscan el combo: la bici y el seguro. Hay mucho robo de bicicletas, sobre todo las que están en las cocheras, en la calle o en edificios”, agregó.

Los seguros para bicicletas se transformaron prácticamente en una condición necesaria para circular. Según averiguó este medio, las compañías de seguros están ofreciendo tres opciones de pólizas diferentes: una que, por ejemplo, cuesta mensualmente 250 pesos y que cubre por robo y destrucción total de la bicicleta hasta 15 mil pesos; el segundo plan –el más solicitado- cuesta 500 pesos mensuales y cubre por un valor de 30 mil pesos; el último tiene un costo por mes de 750 pesos y la cobertura es de hasta 45 mil pesos.

Otra compañía ofrece precios similares en tres opciones: 242 por mes y paga hasta 15 mil; una opción más costosa es la que cuesta 401 pesos mensual y cubre hasta 25 mil y, por último, el seguro más caro es de 597 pesos por mes y tiene cobertura de hasta 40 mil pesos.

“En mi caso yo tengo el seguro intermedio porque me cubre hasta el 75% del valor de la bici que tengo. Cuando me la compré no lo dudé y me contraté una póliza de inmediato porque sé que me la pueden robar a la vuelta de la esquina y hoy es mi único medio de transporte”, contó a este medio un ciclista.

Inclusive, aquellas personas que no pueden o no desean tener su bici particular, optaron por utilizar de lleno el sistema municipal Mi Bici Tu Bici. El servicio cuenta con más de 74.500 usuarios y desde su puesta en marcha se realizaron cerca de 2.885.000 viajes. En la actualidad –datos de octubre 2020- los usos diarios alcanzaron el 70% de los que se registraban antes de la pandemia.

El municipio modificó las tarifas de Mi bici tu bici, generando un mayor beneficio para los más de 66 mil que son parte del sistema, y extendió su tiempo de uso a 60 minutos, en lugar de los 30 que estaban en vigencia hasta el pasado 31 de diciembre. La Municipalidad de Rosario tomó esta determinación en cumplimiento con el Decreto N° 58.201 aprobado por el Concejo Municipal.

Los abonos actualizados son:

Diaria $ 39,64 (equivale a 1.5 del Valor Tarifario Laboral de $ 26.43)

Mensual $ 396,45 (equivale a 15 del Valor Tarifario Laboral de $ 26.43)

Anual $ 2.643 (equivale a 1.5 del Valor Tarifario Laboral de $ 26.43)

Con estas modificaciones, desde que el usuario extrae el rodado de una estación puede extender su viaje por un máximo de 60 minutos hasta dejarla en otra terminal (duplicando el tiempo de uso delimitado desde los inicios del sistema). Tras superar este período, el usuario recibirá las penalidades establecidas por el sistema.